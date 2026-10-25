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От гигантской ГЭС до подводных тоннелей: 10 масштабных инфраструктурных проектов Китая

Китай уже располагает железнодорожной сетью протяженностью более 165 000 километров. Страна обладает разветвленной системой автомагистралей, энергетических объектов, водохозяйственных сооружений и портов. Тем не менее строительство продолжается такими темпами и в таких масштабах, что в большинстве других стран подобные работы стали бы основой целой инфраструктурной программы.

Инфраструктурные проекты на карте Китая / © Highways

Все чаще наиболее сложные инженерные задачи возникают при строительстве отдельных объектов внутри уже развитой инфраструктурной системы. Это еще один мост там, где уже существуют другие переправы; новая система судоходных шлюзов рядом с одной из крупнейших плотин мира; железная дорога через горы, где почти весь путь приходится прокладывать по мостам или в тоннелях; линии электропередачи, соединяющие новые центры генерации с основными потребителями, расположенными за тысячи километров. Китай продолжает расширять национальную инфраструктуру и одновременно создавать следующий уровень этой системы.

1. Гидроэнергетический комплекс в нижнем течении Ярлунг-Цангпо, Сицзан

Строительство гидроэнергетического комплекса в нижнем течении Ярлунг-Цангпо началось в июле 2025 года в районе Ньингчи Тибетского автономного района Сицзан. Проект предусматривает сооружение пяти каскадных гидроэлектростанций. Для реализации проекта создана компания China Yajiang Group, которой предстоит заниматься его развитием и эксплуатацией.

Ярлунг-Цангпо пересекает Тибетское нагорье, а затем стремительно спускается через юго-восточную часть Сицзана, превращаясь ниже по течению в Брахмапутру. Высота местности, значительные перепады рельефа, геологические особенности и сложный гидрологический режим делают этот район принципиально отличным от восточных регионов Китая, где гидроэнергетическое строительство ведётся давно.

В 2026 году работы на объекте продолжались. В апреле строительную площадку посетил вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин. Во время визита обсуждались вопросы организации строительства, качества работ, безопасности и охраны окружающей среды.

При этом речная система ниже по течению имеет международное значение, что привлекает дополнительное внимание к проекту. Индия и Бангладеш внимательно следят за развитием инфраструктуры в верховьях Брахмапутры. Поэтому вопросы гидрологического режима, экологических последствий и доступности информации о проекте важны не только для Китая.

В одном из самых сложных для масштабного строительства районов страны начинают формироваться пять крупных гидроэлектростанций.

Поезд высокоскоростной железной дороги / © Xinhua

2. Сычуань-Тибетская железная дорога

Железная дорога между провинцией Сычуань и Тибетским автономным районом наглядно показывает, насколько мало на этом маршруте участков, пригодных для обычного железнодорожного строительства.

Протяженность участка Яань — Ньингчи составит около 1018 километров. Он пройдет от города Яань в Сычуани через Кандин, Батанг, Чамдо и Боми до Ньингчи. Из общей протяженности примерно 841 километр придется на 69 тоннелей, а еще 112 километров — на 104 моста. На обычное земляное железнодорожное полотно останется лишь около 64 километров. Таким образом, доля мостов и тоннелей достигнет 93,7%.

На участке предусмотрено строительство 24 станций. Проектная скорость движения будет варьироваться от 120 до 200 километров в час в зависимости от рельефа.

Строителям приходится учитывать высокогорье, глубокие речные долины, сложную геологию и протяженные участки, на которых сама доставка людей, оборудования и материалов становится серьезной логистической задачей.

Масштаб трудностей отражается и во вспомогательной инфраструктуре. В 2026 году власти Сицзана продолжили программы ремонта и модернизации дорог, необходимых для обеспечения доступа к строительным площадкам железной дороги. Одновременно продолжались закупки железнодорожных систем, оборудования мониторинга и других технических решений для участка Яань — Ньингчи.

Задача проекта заключается не столько в достижении высокой скорости на относительно ровной местности, сколько в создании непрерывной железнодорожной линии через горы, где для обычного наземного полотна практически нет места.

3. Тоннель под Янцзы Хайтай, провинция Цзянсу

На противоположной стороне страны под руслом Янцзы работает тоннелепроходческий комплекс диаметром 16,6 метра.

Тоннель Хайтай под Янцзы станет частью новой автомобильной дороги, соединяющей города Наньтун и Сучжоу в провинции Цзянсу. Общая протяженность перехода составит около 39 километров, включая подводный тоннель длиной 11 километров.

Протяженность участка, который сооружается щитовым способом, достигнет примерно 9,3 километра. Работы ведутся с помощью тоннелепроходческого комплекса Jianghai TBM диаметром 16,6 метр. Он относится к числу крупнейших машин такого типа, применяемых при строительстве автомобильных тоннелей в Китае.

Тоннель будет иметь шесть полос движения и уходить под землю на глубину около 75 метров. Под руслом реки машине предстоит проходить через мягкие отложения, включая ил и мелкий песок, одновременно справляясь с высоким давлением грунтовых вод и контролируя устойчивость огромного забоя.

Завершить строительство перехода планируется в 2028 году. Он станет еще одной постоянной автомобильной связью через Янцзы в регионе, который уже располагает обширной сетью мостов, скоростных автомагистралей и железных дорог.

4. Мостовой переход Шицзыян, провинция Гуандун

В эстуарии Жемчужной реки уже находятся некоторые из самых амбициозных транспортных сооружений Китая, в том числе мост Гонконг — Чжухай — Макао и переход Шэньчжэнь — Чжуншань. Теперь здесь строится еще один крупный объект.

Протяженность перехода Шицзыян составит около 35 километров. В его состав войдет двухъярусный подвесной мост с центральным пролетом длиной 2180 метров.

Конструкция рассчитана на размещение 16 полос автомобильного движения на двух ярусах. Высота главных пилонов достигнет примерно 342 метров, а диаметр фундаментов анкерных сооружений, удерживающих систему подвески, составит около 130 метров.

Строительство началось в 2023 году, завершить его планируется в 2029-м.

Плотина «Три ущелья» / © Marshall Segal / Flickr

5. Новый судоходный канал у плотины «Три ущелья», провинция Хубэй

Спустя более двух десятилетий после ввода в эксплуатацию плотины «Три ущелья» рядом с ней началось строительство еще одного крупного инфраструктурного объекта.

Работы над новым судоходным комплексом «Три ущелья» стартовали в июне 2026 года. Основная часть проекта предусматривает сооружение нового двухниточного судоходного шлюза с пятью ступенями к северу от существующих навигационных сооружений. Также планируется модернизировать фарватер и другую судоходную инфраструктуру ниже по течению.

Действующие шлюзы существенно изменили грузовые перевозки по Янцзы, однако рост интенсивности судоходства постепенно усиливает нагрузку на их пропускную способность. Новый объект должен увеличить годовую пропускную способность участка «Три ущелья» примерно до 336 миллионов тонн грузов.

Рендер аэропорта Далянь-Цзиньчжоувань / © CMG

6. Международный аэропорт Далянь-Цзиньчжоувань, провинция Ляонин

Международный аэропорт Далянь-Цзиньчжоувань возводится на искусственном острове площадью приблизительно 20 квадратных километров. Региональные власти называют его первым в Китае аэропортом, полностью расположенным на искусственном морском острове.

На нынешнем этапе предусмотрено строительство двух взлетно-посадочных полос длиной около 3600 и 3400 метров, а также пассажирского терминала площадью примерно 500 000 квадратных метров. Расчетная пропускная способность первой очереди составит около 43 миллионов пассажиров в год.

7. Проект переброски воды из Янцзы в Ханьцзян

Некоторые из крупнейших инфраструктурных проектов Китая практически не видны с поверхности земли.

Проект переброски воды из Янцзы в Ханьцзян имеет протяженность около 194 километров и входит в последующую программу развития системы переброски воды с юга на север страны. В среднем он рассчитан на передачу около 3,9 миллиардов кубических метров воды ежегодно.

Значительная часть маршрута требует масштабного подземного строительства. В сентябре 2026 года тоннелепроходческий комплекс Jianghan Shennong, предназначенный для работы в твердых породах, начал проходку тоннеля длиной 11,68 километра.

Проект соединит Янцзы с рекой Ханьцзян, увеличив пропускную способность и гибкость водохозяйственной сети, которая уже охватывает значительную часть Китая. Существенная часть инженерных работ заключается в создании подземных связей, позволяющих объединить существующие речные системы и водоснабжение в более масштабную инфраструктурную сеть.

8. Проект переброски воды в центральную часть провинции Юньнань

Еще юго-западнее, в горной местности, реализуется другой водохозяйственный проект, отличающийся значительно большей протяженностью.

Основной водовод проекта переброски воды в центральную часть Юньнани будет иметь длину около 664 километров. Он предназначен для снабжения 34 территорий в шести округах и городах. В перспективе доступ к воде получат примерно 11 миллионов человек.

Маршрут пересекает сложный горный рельеф. Чтобы доставить воду из реки Цзиньша в центральные районы Юньнани, необходимо построить протяженные тоннели, акведуки и другие крупные гидротехнические сооружения.

Строительство ядерного реактора Hualong One / © China National Nuclear Corporation

9. Атомная электростанция Чжанчжоу, провинция Фуцзянь

В программу строительства инфраструктуры Китая входит и последовательное возведение крупных атомных электростанций.

В Чжанчжоу, провинция Фуцзянь, Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) строит атомный комплекс, рассчитанный на шесть энергоблоков с реакторами Hualong One. Первый и второй энергоблоки уже введены в коммерческую эксплуатацию, а третий и четвертый продолжают строиться.

В феврале 2026 года на третьем энергоблоке установили внутренний купол защитной оболочки реакторного здания. Это стало важным этапом перехода от основных строительных работ к монтажу оборудования внутри здания реактора.

По мере завершения основных бетонных конструкций центр тяжести работ смещается к последовательной установке компонентов реактора, трубопроводов, электрического оборудования и систем безопасности. На этом этапе качество изготовления и точность монтажа приобретают не меньшее значение, чем масштаб строительных работ.

10. Система сверхвысоковольтной передачи электроэнергии Сицзан — Гуандун

В апреле 2026 года началось строительство участка новой системы сверхвысоковольтной передачи электроэнергии на территории Сицзана. Вся трасса протянется примерно на 2681 километр через Сицзан, Юньнань и Гуанси до провинции Гуандун.

Проект предусматривает создание инфраструктуры постоянного тока напряжением ±800 киловольт, которая соединит источники чистой энергии на юго-востоке Сицзана с агломерацией Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао.

На территории Сицзана два участка линии общей протяженностью около 300 километров пройдут по местности, высота которой меняется примерно от 1900 до 4800 метров над уровнем моря. На передающей стороне строятся преобразовательные станции, а соответствующую принимающую инфраструктуру создают в Гуанчжоу и Шэньчжэне.

После полного ввода в эксплуатацию система должна передавать около 43 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Создание передающей мощности на участке в Сицзане запланировано на 2028 год, а полноценный запуск всей системы — на 2029-й.

Китай продолжает строить все больше инфраструктурных объектов. Но все заметнее становится и другая задача: решать инженерные проблемы, возникающие по мере развития уже созданной системы. Это устранение узких мест, заполнение сложных участков между существующими объектами, организация дальних коммуникаций и наращивание пропускной способности без остановки действующих транспортных, энергетических и водохозяйственных сетей.

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