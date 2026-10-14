Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Астронавт NASA сняла полярное сияние на iPhone с борта МКС
Астронавт NASA Анил Менон сделала впечатляющий снимок полярного сияния над ночной стороной Земли. Фотографию она сняла на камеру iPhone с борта Международной космической станции (МКС).
На фотографии Менон запечатлены розовые, фиолетовые и красные сполохи полярного сияния, светящиеся в верхних слоях земной атмосферы. Внизу видны редкие россыпи городских огней. Изображение слегка размыто из-за движения космической станции во время экспозиции.
Между солнечными батареями, внешними корпусами МКС и пристыкованных к ней космических кораблей мерцают яркие звезды. Полярное сияние окрашивает станцию в фиолетовые оттенки.
«Пролетать сквозь полярное сияние — редкое и удивительное ощущение», — написала Менон в социальной сети X. «Видно, как огни отражаются от внешней поверхности станции, словно светодиодные гирлянды на Рождество. Это гораздо более захватывающее и полное погружение в происходящее».
Менон сделала снимок в период повышенной геомагнитной активности. После того как несколько корональных выбросов массы достигли магнитосферы Земли, в выходные дни произошли геомагнитные бури интенсивностью от слабой (G1) до сильной (G3).
Во время геомагнитных бурь заряженные частицы ускоряются вдоль линий земного магнитного поля и устремляются к полярным областям. Там они сталкиваются с атомами и молекулами газов в верхних слоях атмосферы, передавая им энергию. Возбужденные частицы затем излучают свет, благодаря которому возникают впечатляющие полярные сияния.
Сине-фиолетовые оттенки на снимке Менон обусловлены преимущественно свечением азота на высотах около 100–200 километров. Красный цвет возникает благодаря свечению атомов кислорода на больших высотах — обычно выше 200 километров.
Особенно примечательно, что фотография сделана на iPhone, а не на более традиционную фототехнику Nikon, которую астронавты иногда используют для съемки Земли с борта МКС. Подобная практика началась недавно, после того, как NASA разрешило астронавтам летать в космос с техникой компании Apple.
Комментарии
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
Результаты нового исследования меняют устоявшиеся представления о менопаузе. Ученые пришли к выводу, что это не плавный и постепенный процесс старения, как считалось до сих пор, а резкий, подобный падению с обрыва, физиологический сдвиг во всем организме, происходящий во время последнего менструального цикла.
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Топологические изоляторы проводят ток только по поверхности и поэтому рассматриваются как перспективные материалы для будущей электроники и квантовых технологий. Особый интерес представляет их контакт со сверхпроводниками. Физики из НИУ ВШЭ показали, что недавний эксперимент, в котором в такой гибридной структуре якобы наблюдалось объединение электронных пар на рекордном расстоянии 1,5 мкм, допускает более прозаичное объяснение. По их мнению, тот же сигнал может быть обусловлен обычным прохождением электронов через сверхпроводник. Дискуссия исследователей развернулась на страницах Nature Physics.
Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
Возле мест гибели слонов меняются химический состав почвы, разнообразие растений и микроорганизмов, а травоядные чаще приходят в эти зоны кормиться — даже спустя семь лет после смерти гигантов. К такому выводу пришла международная команда ученых, работавшая в южноафриканском национальном парке Крюгера. Однако специалисты обнаружили своего рода парадокс: хотя остатки наземных гигантов обогащают почву питательными веществами, разнообразие бактерий, грибов, растений вблизи мест их гибели может сокращаться.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июля, 2014
Зачем самки кричат во время секса?
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
20 Декабря, 2020
«А вот мы в ваши годы»: бумер, зумер и миллениал
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно