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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Астронавт NASA сняла полярное сияние на iPhone с борта МКС

Астронавт NASA Анил Менон сделала впечатляющий снимок полярного сияния над ночной стороной Земли. Фотографию она сняла на камеру iPhone с борта Международной космической станции (МКС).

Сообщество
# Apple
# iphone
# NASA
# космос
# МКС
# Полярное сияние
# фотографии
Астронавт NASA сняла полярное сияние на iPhone с борта МКС / © Anil Menon / NASA 
Астронавт NASA сняла полярное сияние на iPhone с борта МКС / © Anil Menon / NASA 

На фотографии Менон запечатлены розовые, фиолетовые и красные сполохи полярного сияния, светящиеся в верхних слоях земной атмосферы. Внизу видны редкие россыпи городских огней. Изображение слегка размыто из-за движения космической станции во время экспозиции.

Между солнечными батареями, внешними корпусами МКС и пристыкованных к ней космических кораблей мерцают яркие звезды. Полярное сияние окрашивает станцию в фиолетовые оттенки.

«Пролетать сквозь полярное сияние — редкое и удивительное ощущение», — написала Менон в социальной сети X. «Видно, как огни отражаются от внешней поверхности станции, словно светодиодные гирлянды на Рождество. Это гораздо более захватывающее и полное погружение в происходящее».

Менон сделала снимок в период повышенной геомагнитной активности. После того как несколько корональных выбросов массы достигли магнитосферы Земли, в выходные дни произошли геомагнитные бури интенсивностью от слабой (G1) до сильной (G3).

Во время геомагнитных бурь заряженные частицы ускоряются вдоль линий земного магнитного поля и устремляются к полярным областям. Там они сталкиваются с атомами и молекулами газов в верхних слоях атмосферы, передавая им энергию. Возбужденные частицы затем излучают свет, благодаря которому возникают впечатляющие полярные сияния.

Сине-фиолетовые оттенки на снимке Менон обусловлены преимущественно свечением азота на высотах около 100–200 километров. Красный цвет возникает благодаря свечению атомов кислорода на больших высотах — обычно выше 200 километров.

Особенно примечательно, что фотография сделана на iPhone, а не на более традиционную фототехнику Nikon, которую астронавты иногда используют для съемки Земли с борта МКС. Подобная практика началась недавно, после того, как NASA разрешило астронавтам летать в космос с техникой компании Apple.

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Сообщество
# Apple
# iphone
# NASA
# космос
# МКС
# Полярное сияние
# фотографии
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