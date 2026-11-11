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Рейтинг самых быстрорастущих экономики Азии

Неопределенность в мире растет, но азиатские экономики сохраняют устойчивые перспективы роста. На инфографике показано, насколько по прогнозу вырастет в 2026 году экономика 18 стран и территорий Азии.

© Aneesh Anand, Voronoi

Азиатский банк развития в сентябрьском докладе «Перспективы развития Азии» повысил прогноз роста для развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона до 5,0%. При этом наиболее быстрорастущие экономики региона сосредоточились в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии.

Первое место в рейтинге занимает Тайвань. По прогнозу, его экономика вырастет по итогам 2026 года на 11%. Поддерживает экономику Тайваня в том числе бум искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, росту поспособствуют экспорт технологий, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ и дата-центры.

На втором месте находится Кыргызстан с показателем 8,9%. Замыкает топ-3 Вьетнам (7,8%). Для трех стран — Таджикистана, Узбекистана и Индии — Азиатский банк развития прогнозирует рост на 7,0%.

Рост экономики Вьетнама поддерживают устойчивое производство, высокий внутренний спрос и рост экспорта. Экономики Кыргызстана и Таджикистана, вероятно, смогут достичь прогнозируемых показателей при сохранении государственных инвестиций и активной поддержке частного потребления.

На экономике Индии благоприятно отражаются высокий инвестиционный спрос и устойчивый экспорт услуг. Развитию экономики Узбекистана способствуют быстрый рост сферы услуг, развитие промышленности и инвестиции в основной капитал.

Рост экономики Грузии, по прогнозу, составит 6,3%, Армении — 5,0%, Казахстана — 4,8%. Азиатский банк развития для Китая ожидает рост на 4,6%. Во многом относительно небольшой рост связан со снижением внутреннего спроса.

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