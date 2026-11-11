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Рейтинг самых быстрорастущих экономики Азии
Неопределенность в мире растет, но азиатские экономики сохраняют устойчивые перспективы роста. На инфографике показано, насколько по прогнозу вырастет в 2026 году экономика 18 стран и территорий Азии.
Азиатский банк развития в сентябрьском докладе «Перспективы развития Азии» повысил прогноз роста для развивающихся стран Азии и Тихоокеанского региона до 5,0%. При этом наиболее быстрорастущие экономики региона сосредоточились в Южной, Юго-Восточной и Центральной Азии.
Первое место в рейтинге занимает Тайвань. По прогнозу, его экономика вырастет по итогам 2026 года на 11%. Поддерживает экономику Тайваня в том числе бум искусственного интеллекта. Согласно прогнозам, росту поспособствуют экспорт технологий, а также масштабные инвестиции в инфраструктуру ИИ и дата-центры.
На втором месте находится Кыргызстан с показателем 8,9%. Замыкает топ-3 Вьетнам (7,8%). Для трех стран — Таджикистана, Узбекистана и Индии — Азиатский банк развития прогнозирует рост на 7,0%.
Рост экономики Вьетнама поддерживают устойчивое производство, высокий внутренний спрос и рост экспорта. Экономики Кыргызстана и Таджикистана, вероятно, смогут достичь прогнозируемых показателей при сохранении государственных инвестиций и активной поддержке частного потребления.
На экономике Индии благоприятно отражаются высокий инвестиционный спрос и устойчивый экспорт услуг. Развитию экономики Узбекистана способствуют быстрый рост сферы услуг, развитие промышленности и инвестиции в основной капитал.
Рост экономики Грузии, по прогнозу, составит 6,3%, Армении — 5,0%, Казахстана — 4,8%. Азиатский банк развития для Китая ожидает рост на 4,6%. Во многом относительно небольшой рост связан со снижением внутреннего спроса.
Комментарии
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Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
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Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
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