Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Древний дворец в Эфиопии мог достигать 16 этажей, показало исследование
Компьютерное моделирование 2800-летнего монументального здания на севере Эфиопии показало, что его необычные стены, усиленные деревянными балками, были достаточно прочными, чтобы выдерживать значительно больше этажей, чем предполагали археологи.
Древний дворец в Эфиопии, построенный около 800 года до н. э., теоретически мог иметь до 16 этажей и при этом сохранять структурную устойчивость. К такому выводу пришли авторы нового инженерного исследования, которое проливает свет на уровень развития строительных технологий в районе Африканского Рога в глубокой древности.
Исследователи использовали современные методы компьютерного моделирования, чтобы изучить Грат-Беаль-Гибри в Йехе — монументальный дворцово-административный комплекс размером примерно 60 × 60 метров. Это сооружение считается крупнейшим из известных дворцовых комплексов начала I тысячелетия до н. э. на территории Южной Аравии и Восточной Африки. От него сохранились лишь части первого этажа и массивного фундаментного подиума, однако археологические данные уже давно указывали на то, что здание имело несколько этажей.
Стены дворца были сложены из местного камня — фонотолитового щебня — с использованием глиняного раствора и усилены слоями деревянных балок. В отличие от сопоставимых древних строительных систем Южной Аравии, где деревянные элементы обычно располагались как горизонтально, так и вертикально, в Грат-Беаль-Гибри балки укладывали исключительно горизонтально.
Исследователи решили выяснить, могла ли такая необычная конструкция выдерживать массивное здание, реконструированное археологами. На основе виртуальной трехмерной реконструкции дворца инженеры создали конечно-элементные модели двух характерных участков сооружения: угла наружной стены и внутренней стены с дверным проемом. При моделировании учитывалась неопределённость в отношении механических свойств древнего камня, глины и древесины. Результаты показали, что стены обладали значительным запасом прочности.
В предыдущих виртуальных реконструкциях предполагалось наличие пяти обычных этажей, над которыми располагались еще три отступающих по периметру яруса. Новый анализ показал, что такая восьмиэтажная конструкция с большим запасом укладывалась в теоретическую несущую способность стен. Даже при самых неблагоприятных предположениях исследователей о свойствах строительных материалов сооружение теоретически могло выдержать нагрузку, соответствующую примерно 16 этажам. Это, однако, не означает, что Грат-Беаль-Гибри действительно имел 16 этажей. Результат лишь показывает, что сохранившаяся система стен была способна выдерживать значительно больший вес, чем тот, который приходился бы на здание согласно его археологической реконструкции.
Комментарии
Уникальные голубые песцы на острове Медный, расположенном между Камчаткой и Аляской, балансируют на грани вымирания: в последние годы на этот далекий остров ученые и сотрудники национального парка возят сотни килограммов корма, чтобы оставшиеся животные могли пережить зимы. Но есть надежда не только сохранить популяцию песцов, но и «вылечить» ее, сделать более устойчивой перед будущими невзгодами. Рассказываем, какой план спасения песцов уже подготовлен, кто его будет осуществлять, и что мы вообще знаем о спасаемых — медновских песцах.
Палеонтологи нашли в Китае окаменевшие остатки необычного оперенного динозавра. Группа, к которой он принадлежал, имела длинные перья на всех конечностях. Судя по некоторым особенностям, ее представители летали, хотя не были птицами. Открытие затрагивает старую дискуссию о том, появилось ли умение летать у динозавров один раз или множество, а также затрагивает вопрос о том, существовали ли когда-то 13-метровые летуны.
Развитие рака объясняют прежде всего возрастом, наследственностью и образом жизни, однако в некоторых случаях он возникает на фоне инфекций, для части которых уже существуют способы профилактики. Новое глобальное исследование показало, насколько велик вклад таких инфекций в онкозаболеваемость и какие возбудители формируют основную часть этого бремени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?
Вчера, 28 сентября 2026 года, Starship впервые отправился в орбитальный полет. Цилиндр в полсотни метров высотой и девять метров в диаметре стал крупнейшим и самым массивным объектом, который наш вид когда-либо выводил на орбиту. Полет преследовали мелкие технические проблемы, но то, что система без крупных сбоев вернулась на Землю, показывает: ее разработчики близки к успеху. Вопрос лишь в том, достаточно ли близки, чтобы сделать Луну американской уже в сентябре 2028 года, когда NASA наметило высадку там людей?
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Января, 2017
Окситоцин: молекула любви
22 Ноября, 2018
«Орион»: улететь за пределы околоземной орбиты
31 Октября, 2019
Платина указала на катастрофу позднего каменного века
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно