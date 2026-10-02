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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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Древний дворец в Эфиопии мог достигать 16 этажей, показало исследование

Компьютерное моделирование 2800-летнего монументального здания на севере Эфиопии показало, что его необычные стены, усиленные деревянными балками, были достаточно прочными, чтобы выдерживать значительно больше этажей, чем предполагали археологи.

Сообщество
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# технологии
# Эфиопия
Цифровая реконструкция древнего эфиопского дворца / © Mike Schnelle (DAI, Department of the Orient)
Цифровая реконструкция древнего эфиопского дворца / © Mike Schnelle (DAI, Department of the Orient)

Древний дворец в Эфиопии, построенный около 800 года до н. э., теоретически мог иметь до 16 этажей и при этом сохранять структурную устойчивость. К такому выводу пришли авторы нового инженерного исследования, которое проливает свет на уровень развития строительных технологий в районе Африканского Рога в глубокой древности.

Исследователи использовали современные методы компьютерного моделирования, чтобы изучить Грат-Беаль-Гибри в Йехе — монументальный дворцово-административный комплекс размером примерно 60 × 60 метров. Это сооружение считается крупнейшим из известных дворцовых комплексов начала I тысячелетия до н. э. на территории Южной Аравии и Восточной Африки. От него сохранились лишь части первого этажа и массивного фундаментного подиума, однако археологические данные уже давно указывали на то, что здание имело несколько этажей.

Стены дворца были сложены из местного камня — фонотолитового щебня — с использованием глиняного раствора и усилены слоями деревянных балок. В отличие от сопоставимых древних строительных систем Южной Аравии, где деревянные элементы обычно располагались как горизонтально, так и вертикально, в Грат-Беаль-Гибри балки укладывали исключительно горизонтально.

Исследователи решили выяснить, могла ли такая необычная конструкция выдерживать массивное здание, реконструированное археологами. На основе виртуальной трехмерной реконструкции дворца инженеры создали конечно-элементные модели двух характерных участков сооружения: угла наружной стены и внутренней стены с дверным проемом. При моделировании учитывалась неопределённость в отношении механических свойств древнего камня, глины и древесины. Результаты показали, что стены обладали значительным запасом прочности.

В предыдущих виртуальных реконструкциях предполагалось наличие пяти обычных этажей, над которыми располагались еще три отступающих по периметру яруса. Новый анализ показал, что такая восьмиэтажная конструкция с большим запасом укладывалась в теоретическую несущую способность стен. Даже при самых неблагоприятных предположениях исследователей о свойствах строительных материалов сооружение теоретически могло выдержать нагрузку, соответствующую примерно 16 этажам. Это, однако, не означает, что Грат-Беаль-Гибри действительно имел 16 этажей. Результат лишь показывает, что сохранившаяся система стен была способна выдерживать значительно больший вес, чем тот, который приходился бы на здание согласно его археологической реконструкции.

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Сообщество
# археология
# Африка
# история
# строительство
# технологии
# Эфиопия
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