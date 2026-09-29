Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
Рейтинг: +1503
Посты: 1176
3

В каких странах больше всего небоскребов

В начале XX века высотные здания были редкостью, а в XXI многие страны будто бы начали соревноваться: кто построит больше высоток. На инфографике представлены 25 стран, лидирующих по числу зданий выше 150 метров.

Сообщество
# архитектура
# здания
# Инфографики
# небоскрёбы
# Рейтинги
© Aditi Sharma, Data Explained
© Aditi Sharma, Data Explained

В мире существует разное определение небоскребов. Рейтинг Skyscraper Center, составленный Council on Vertical Urbanism, включает здания выше 150 метров, а также учитывает небоскребы выше 200 и 300 метров. Информация на сайте регулярно обновляется, так что цифры могут незначительно отличаться от инфографики. 

Больше всего небоскребов в мире возводит Китай. На момент написания этого текста их число уже достигло 3651. При этом более 130 из них — выше 300 метров. Самое высокое здание в Китае — Шанхайская башня (Шанхай). Ее высота составляет 632 метра.

На втором месте в рейтинге находятся США. Кстати, именно эта страна стала первой строить небоскребы, а к сентябрю 2026 года там построили 935 зданий выше 150 метров.

Авторы инфографики ставят на третье место Индию, указав 436 зданий. Однако, согласно рейтингу Skyscraper Center, в стране насчитывается 146 небоскребов.

Следом идут Объединенные Арабские Эмираты. К сентябрю 2026 года там возвели 366 небоскребов, при этом высота 38 зданий превышает 300 метров. Именно этой стране принадлежит самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае.

Можно заметить, что в рейтинге практически нет европейских стран. В топ-25 попали две представительницы Западной Европы — Великобритания и Франция, а также Россия и Турция, частично расположенные в Европе. В России построили в общей сложности 75 небоскребов выше 150 метров, из них семь — выше 300 метров. Самое высокое здание в России — петербургский Лахта Центр, который также считается самым высоким зданием в Европе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# архитектура
# здания
# Инфографики
# небоскрёбы
# Рейтинги
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Сен
Бесплатно
Фузогенная нейрохирургия: от пересадки головы к восстановлению спинного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
30 Сен
900
Новости астрономии от Кирилла Масленникова
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Приводы: что заставляет робота двигаться?
Политехнический музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Гонка сардин. Большая миграция в океане
Дарвиновский музей
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Международные дни наблюдения птиц
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Люди и боги в культуре майя: как устроены их отношения?
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоологическому парку Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
02 Окт
900
США. Как колония превратилась в сверхдержаву?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Окт
Бесплатно
Социология чтения: тексты и маскулинность
Шанинка
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Микрорапторины научились летать независимо от птиц

    29 сентября, 18:04

  2. Орнитологи нашли двух претендентов на звание самых громких птиц

    29 сентября, 15:58

  3. Слишком стабильный сахар в крови диабетиков тоже оказался проблемой

    29 сентября, 13:19

  4. Человеческий «прыгающий ген» обнаружили в вирусе

    29 сентября, 13:18
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

ArtemITuser .
9 минут назад
Александр, учитывая высоту, лучше не будет. Будет только хуже и выше

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

ArtemITuser .
10 минут назад
Уроды. Всё, что могу сказать. Всю Москву засрали. И в этом нет ничего научного, только интересны бизнеса. Так что новость не в тему сайта

В России построят самый высокий жилой небоскреб Европы

Иван Колупаев
2 часа назад
Serjo, ну раньше-то когда там и "пол работы" не было почему-то не скрывали. Павел так понимаю об этом. Равно как и "она постоянно меняется" тоже не в

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Андрей Гавриков
2 часа назад
Alexander, ох уж это злобное русское электричество

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Любовь Соковикова
2 часа назад
N, в эксперименте моделировали химические условия и щелочность океана Энцелада. Полностью всю обстановку на его дне не воспроизводили. То есть

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Александр Березин
3 часа назад
Павел, "Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была?

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

N q
3 часа назад
Ну и шутники: а что с давлением, можно не учитывать?

Земные микроорганизмы «выжили» в океане Энцелада

Иван Колупаев
3 часа назад
Alexander, и это совершенно не меняет факта что принять темную материю за межзвездный газ удалось только вам. Вернее попытки объяснить вселенную с

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Этот Starship это " пол работы" на данный момент, как в той пословице где "Дураку пол работы не показывают". Как минимум будет одна крупная итерация и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
3 часа назад
На самом деле даже не Луна и Марс важны, а технологии которые доведуться до ума, ну и пассионарный элемент занять чем нибудь. Чем бы дитя не тешилось

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Serjo Djachkowski
3 часа назад
Павел, https://en.wikipedia.org/wiki/Starlink наверно от 2 до 2.5 тонн, 2,5х26=65 тонн, само топливо, диспенсер выталкиватель ещё.

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Alexander Orsi
3 часа назад
Юрий, "сверхдержавное" надувание щёк ведёт к развязыванию пупка.

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Alexander Orsi
3 часа назад
Росатом рассчитывает что Армения, столкнувшись с российской политикой шантажа, угроз и предательства - рискнёт влезть в кабалу на десятилетия?

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Alexander Orsi
3 часа назад
Иван, "умные люди" специально для вас написали школьную программу по физике и три закона термодинамики, не зная которых - вы даже статью, на которую

Самые глубокие подземные лаборатории, где ищут темную материю

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, повторный пуск старшипа был? И если был то когда? 🥳 Даже если принять вашу версию 🙄 что я говорил об отсутствии повторных пусков и

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Павел Тяпкин
4 часа назад
Serjo, а где точные данные от SpaceX насчёт массы вышедшего на орбиту Starship ? Сколько масса самого корабля? Сколько масса топлива в нем была? Сколько

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
4 часа назад
Иван, "Александр, а что осталось для вас непонятным во фразе "второй ступени"? " А что осталось для вас непонятным во фразе "Если вы написали это

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
4 часа назад
Дмитрий, "Александр, а если ещё проще то они у нас условно берут кредит на строительство станции" А Росатом потом работает подрядчиком, т.е.

«Росатом» представил Армении предложения по строительству нового блока АЭС с реактором ВВЭР-1000

Михаил Духонин
4 часа назад
И, да, причём тут кораллы?

«Коралловые рифы» Марса рассказали о климате Красной планеты

Иван Колупаев
4 часа назад
Александр, к слову когда по вашему мнению закончится "время жизни пузыря ИИ"? Ну так чтобы мужики наконец узнали? По мне так ИИ никуда не денется как

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Самые обсуждаемые