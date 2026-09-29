Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В каких странах больше всего небоскребов

В начале XX века высотные здания были редкостью, а в XXI многие страны будто бы начали соревноваться: кто построит больше высоток. На инфографике представлены 25 стран, лидирующих по числу зданий выше 150 метров.

© Aditi Sharma, Data Explained

В мире существует разное определение небоскребов. Рейтинг Skyscraper Center, составленный Council on Vertical Urbanism, включает здания выше 150 метров, а также учитывает небоскребы выше 200 и 300 метров. Информация на сайте регулярно обновляется, так что цифры могут незначительно отличаться от инфографики.

Больше всего небоскребов в мире возводит Китай. На момент написания этого текста их число уже достигло 3651. При этом более 130 из них — выше 300 метров. Самое высокое здание в Китае — Шанхайская башня (Шанхай). Ее высота составляет 632 метра.

На втором месте в рейтинге находятся США. Кстати, именно эта страна стала первой строить небоскребы, а к сентябрю 2026 года там построили 935 зданий выше 150 метров.

Авторы инфографики ставят на третье место Индию, указав 436 зданий. Однако, согласно рейтингу Skyscraper Center, в стране насчитывается 146 небоскребов.

Следом идут Объединенные Арабские Эмираты. К сентябрю 2026 года там возвели 366 небоскребов, при этом высота 38 зданий превышает 300 метров. Именно этой стране принадлежит самое высокое здание мира — Бурдж-Халифа в Дубае.

Можно заметить, что в рейтинге практически нет европейских стран. В топ-25 попали две представительницы Западной Европы — Великобритания и Франция, а также Россия и Турция, частично расположенные в Европе. В России построили в общей сложности 75 небоскребов выше 150 метров, из них семь — выше 300 метров. Самое высокое здание в России — петербургский Лахта Центр, который также считается самым высоким зданием в Европе.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.