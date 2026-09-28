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Карта: военные союзы мира в 2026 году
Договоры о взаимной обороне строятся на простом принципе: нападение на одного участника рассматривается как нападение на всех членов объединения.
Яркий пример такого соглашения — НАТО, однако аналогичные договоры действуют также в странах Америки, Евразии и Персидского залива. На этой визуализации представлены пять крупных многосторонних оборонных союзов, действующих в настоящее время, а также показано, где пересекается их членство.
Карта составлена на основе данных НАТО, Организации американских государств, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, ОДКБ, а также материалов Al Jazeera и Atlantic Council.
В визуализации учитываются исключительно формальные многосторонние соглашения, предусматривающие взаимные обязательства в сфере обороны. Более широкие военные партнерства, не содержащие сопоставимого положения о коллективной обороне, в карту не включены.
НАТО с большим отрывом остается крупнейшим из представленных союзов: в него входят 32 государства Европы и Северной Америки. Межамериканский договор о взаимной помощи, известный как Пакт Рио, охватывает значительную часть стран Америки, тогда как Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива объединяет шесть монархий региона.
ОДКБ включает Россию и ряд государств бывшего СССР, а трехсторонний Мекканский оборонный альянс стал самым новым соглашением, представленным на карте.
Старейший из представленных союзов — Межамериканский договор о взаимной помощи, более известный как Пакт Рио. Он был подписан в 1947 году — за два года до создания НАТО в 1949-м.
Договор создал систему коллективной обороны в Западном полушарии, хотя за прошедшие десятилетия состав его участников существенно изменился. США по-прежнему являются участником Пакта Рио и одновременно входят в НАТО, что делает их одной из трех стран, состоящих сразу в двух представленных на карте союзах.
НАТО расширилось с 12 государств-основателей до 32 членов. Финляндия присоединилась к альянсу в 2023 году, а Швеция — в 2024-м. В последние годы военные расходы стран НАТО также значительно выросли, хотя на США по-прежнему приходится непропорционально большая доля совокупных оборонных расходов альянса.
Самое заметное недавнее изменение на карте произошло в августе 2026 года, когда Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское совместное оборонное соглашение. Согласно договору, вооруженное нападение на одну из трех стран будет рассматриваться как нападение на них всех.
Три участника соглашения имеют разные существующие военно-политические связи. Турция состоит в НАТО с 1952 года, а Саудовская Аравия входит в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, объединяющий шесть государств. Пакистан не входит ни в один из этих двух объединений и при этом является ядерной державой. Таким образом, соглашение создает новую точку пересечения между системами безопасности, которые прежде охватывали преимущественно разные регионы.
Пока самый новый альянс на карте расширяет сеть взаимных оборонных обязательств, ОДКБ движется в противоположном направлении.
В настоящее время в состав возглавляемой Россией организации входят пять активно участвующих государств: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Армения, вступившая в организацию при ее создании, приостановила участие в 2024 году, однако формально из ОДКБ не вышла.
В результате активный охват ОДКБ стал меньше, чем на протяжении значительной части истории организации. Армения при этом представляет собой особый случай: формально она по-прежнему связана с альянсом, но больше не участвует в его деятельности.
Ряд известных международных объединений в области безопасности не представлен на карте, поскольку не соответствует принятому для этой визуализации определению. Например, AUKUS представляет собой оборонно-технологическое партнерство, а не договор, содержащий обязательство о коллективной обороне, аналогичное статье пять Североатлантического договора. Другие соглашения могут предусматривать обязательные консультации участников в случае нападения, но при этом прямо не обязывать их к взаимной обороне. Поэтому карта сосредоточена на более узкой категории — действующих формальных многосторонних соглашениях, содержащих положения о взаимной обороне и сохраняющих обязательную силу для большинства первоначальных участников.
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