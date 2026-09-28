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Американский космодром впервые получит лазерный комплекс для борьбы с дронами

На космодроме Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде планируется развернуть лазерную систему, способную поражать беспилотники, вторгающиеся в воздушное пространство объекта. После ввода в эксплуатацию комплекс направленной энергии станет частью более масштабной программы защиты космодрома от несанкционированных полетов дронов.

Ракета SpaceX Falcon 9 стартует с космодрома № 40 на станции космических сил на мысе Канаверал, штат Флорида / © U.S. Space Force

Основная задача системы — обеспечить безопасность запусков и не допустить проникновения посторонних наблюдателей на объект, где сосредоточена важная информация о военных и коммерческих космических программах США. С космодрома выполняют запуски компании SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin и Relativity Space.

Объекты, размещенные на территории стартовых площадок, делают их потенциально привлекательной целью для злоумышленников. Ракеты и другие системы, которые готовятся к запуску или уже выводятся на стартовые позиции, имеют чрезвычайно высокую стоимость. Их разработка и производство могут занимать многие годы и обходиться в миллиарды долларов.

На стартовой площадке или во время транспортировки ракеты представляют собой огромные конструкции, содержащие значительное количество взрывоопасных компонентов. В случае поражения ракеты это может привести к мощной детонации. Даже успешная атака на космодром не обязательна для нанесения серьезного ущерба. Срыв или задержка запусков в результате атаки — или даже попытки нападения — могут иметь значительные последствия для науки или национальной безопасности США.

Космодром уже неоднократно подвергался несанкционированным проникновениям дронов. При этом точной статистики по таким случаям пока не представлено, как и данных о том, происходили ли подобные инциденты непосредственно во время запусков. Для сравнения: в 2025 году над расположенным неподалеку портом Канаверал было зафиксировано 500 несанкционированных полетов беспилотников.

Новая, неназванная система прошла испытания в Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) и продемонстрировала способность безопасно выводить беспилотники из строя. Комплекс использует лазеры для поражения дронов, которые оказываются в закрытой для полетов зоне. Однако точные сроки ввода лазерной системы в эксплуатацию пока не определены.

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