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Карта: в каких странах ЕС самый дешевый и самый дорогой бензин
В большинстве стран Европейского союза цены на бензин в сентябре продолжили расти. При этом в Дании за него придется заплатить практически в два раза больше, чем на Мальте. Изучить цены на Евро 95 можно на инфографике.
Цены на бензин Евро 95 в Евросоюзе продолжают расти. Влияет на это в том числе нестабильная геополитическая обстановка. Большинство стран ЕС зависят от внешних поставок. В итоге нестабильная обстановка в мире приводит к энергетическому кризису.
Дания регулярно становится страной ЕС с самым дорогим бензином. В сентябре цены там продолжили расти. С 31 августа по 21 сентября стоимость одного литра Евро 95 выросла на 3,7% — до 2,618 евро. На местные цены на топливо влияют налоги и сборы: энергетический налог, налог на CO₂ и сбор за выбросы оксидов азота. Добавить сюда нужно и НДС. В итоге почти половина стоимости бензина на колонке — это налоги.
Правда в ЕС есть страна, в которой налоговая нагрузка оказывается еще более высокой. Это Нидерланды. Там налоги составляют более 50% от итоговой стоимости. С 31 августа по 21 сентября литр бензина подорожал там на 4,2% — до 2,449 евро.
Замыкает тройку стран с самым дорогим бензином Финляндия. Цены там выросли на 7,3% — до 2,364 евро за литр.
Такой скачок цен впечатляет, вот только в некоторых странах рост оказался еще более сильным. В Польше с 31 августа бензин подорожал на 19,3%. 21 сентября за литр Евро 95 там пришлось бы заплатить 1,82 евро. Да, по сравнению с Данией цена кажется не такой уж высокой, вот только важно учитывать и уровень жизни. Почему так выросли цены? Конечно, на это повлияла нестабильная обстановка на Ближнем Востоке. Но это не единственная причина. В Польше завершилось действие программы «Более низкие цены на топливо».
Единственная страна ЕС, где цены на Евро 95 остались прежними — Мальта. Литр бензина там можно купить за 1,34 евро. Связаны такие цены с государственной политикой. Власти удерживают акциз на топливо на минимально возможном уровне. Кроме того, они компенсируют рост цен на топливо из государственного бюджета.
Таким образом, бензин на Мальте дешевле, чем в Дании почти в два раза. Однако в Европе, за пределами ЕС есть страны с еще более дорогим и дешевым бензином. В Норвегии литр бензина обойдется в 2,74 евро, а в России — 0,77 евро. Разница между странами составляет более чем 3,5 раза.
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