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К февралю 2027 года Эль-Ниньо может унести жизни 450 тысяч человек

Примерно 450 000 человек во всем мире могут погибнуть к февралю следующего года из-за повышения температуры, вызванного рекордным по масштабам Эль-Ниньо, предупреждают климатологи. Эта оценка основана на данных о смертности во время экстремальных температурных явлений, наблюдавшихся в разных странах в прошлом.

Прогнозируемое увеличение числа случаев смерти от жары, связанных с Эль-Ниньо / © Climate Lab

Большинство смертей в ближайшие шесть месяцев, как ожидается, придется на Южное полушарие, поскольку дополнительное повышение температуры совпадет там с весной и летом. Однако Эль-Ниньо, вероятно, сохранится и весной в Северном полушарии, поэтому после февраля там может начаться новая волна избыточной смертности.

© Climate Lab

Особенно сильно от жары могут пострадать Индия и Пакистан. Оценка в 450 000 смертей опубликована в докладе, подготовленном Climate Impact Lab при Чикагском университете. Она основана на установленной зависимости между температурой и избыточной смертностью.

Результаты нового исследования показали, что за шесть месяцев прогнозного периода — с сентября по февраль — жара может привести примерно к 240 000 дополнительным смертям. Если добавить к этому оценочное число смертей, которые уже произошли с момента начала нынешнего Эль-Ниньо в июне, общее количество достигает 450 000 человек.

Сильнее всего, по оценкам исследователей, пострадает Африка. Только в Нигерии в ближайшие шесть месяцев может произойти более 30 000 дополнительных смертей. В Индонезии их число может составить более 19 000, в Индии — почти 16 000, а в Бразилии — 13 000.

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