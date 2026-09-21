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Шлем AGV получил слой микросфер для защиты при косых ударах
В конструкции Pista GP R3 внешние панели могут смещаться относительно основной оболочки. Производитель рассчитывает таким способом уменьшить передачу вращательного движения голове при падении.
Компания AGV показала систему Sphera RLS для гоночного шлема Pista GP R3. Ее работу также разобрал New Atlas в публикации от 19 сентября. Главная особенность конструкции находится снаружи: поверх основной оболочки размещены отдельные подвижные панели.
Между слоями расположены микросферы, которые работают как небольшие опоры качения. При косом ударе внешний элемент может сдвигаться в разных направлениях. Идея заключается в том, чтобы часть движения происходила в самой конструкции шлема.
Если нагрузка достаточно велика, наружная панель способна отделиться. По описанию AGV, последовательность скольжения и освобождения панели предназначена для снижения вращательной нагрузки. Это дополняет привычную задачу шлема — смягчать удар при контакте с поверхностью.
Разработку испытывали совместно с исследователями Университета Сарагосы. Производитель приводит результаты расчетной оценки риска травмы, но такие показатели нельзя напрямую переносить на все реальные аварии. Исход падения зависит от скорости, направления удара и множества других условий.
Pista GP R3 представлен в контексте разработок для MotoGP. Показ гоночной технологии сам по себе не означает начала массовых продаж дорожного шлема. На иллюстрациях AGV хорошо виден принцип системы: подвижный внешний слой получает собственную свободу перемещения.
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