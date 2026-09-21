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Шлем AGV получил слой микросфер для защиты при косых ударах

В конструкции Pista GP R3 внешние панели могут смещаться относительно основной оболочки. Производитель рассчитывает таким способом уменьшить передачу вращательного движения голове при падении.

Шлем AGV Pista GP R3 и устройство его подвижного наружного слоя / AGV

Компания AGV показала систему Sphera RLS для гоночного шлема Pista GP R3. Ее работу также разобрал New Atlas в публикации от 19 сентября. Главная особенность конструкции находится снаружи: поверх основной оболочки размещены отдельные подвижные панели.

Между слоями расположены микросферы, которые работают как небольшие опоры качения. При косом ударе внешний элемент может сдвигаться в разных направлениях. Идея заключается в том, чтобы часть движения происходила в самой конструкции шлема.

Если нагрузка достаточно велика, наружная панель способна отделиться. По описанию AGV, последовательность скольжения и освобождения панели предназначена для снижения вращательной нагрузки. Это дополняет привычную задачу шлема — смягчать удар при контакте с поверхностью.

Разработку испытывали совместно с исследователями Университета Сарагосы. Производитель приводит результаты расчетной оценки риска травмы, но такие показатели нельзя напрямую переносить на все реальные аварии. Исход падения зависит от скорости, направления удара и множества других условий.

Pista GP R3 представлен в контексте разработок для MotoGP. Показ гоночной технологии сам по себе не означает начала массовых продаж дорожного шлема. На иллюстрациях AGV хорошо виден принцип системы: подвижный внешний слой получает собственную свободу перемещения.

Pista GP R3 с наружными панелями Sphera RLS / AGV Микросферы между подвижными слоями конструкции / AGV

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