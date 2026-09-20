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Bell начала сборку первого AH-1Z Viper для Нигерии
На заводе Bell в Амарилло отметили начало производства первого из 12 ударных вертолетов AH-1Z Viper для Нигерии. Завершить изготовление всей партии компания рассчитывает в начале 2029 года.
Компания Bell сообщила о начале производства первого ударного вертолета AH-1Z Viper, предназначенного для Военно-воздушных сил Нигерии. Событие отметили на сборочном предприятии компании в Амарилло, штат Техас.
Нигерийская делегация осмотрела производственную линию и поставила подписи на силовом элементе конструкции будущей машины. Bell называет церемонию началом выпуска вертолетов по межправительственной программе Foreign Military Sales.
Речь идет именно о запуске производственного этапа. Первый нигерийский AH-1Z пока не завершен и не передан заказчику, а опубликованные фотографии показывают отдельный элемент его конструкции и участников церемонии.
Контракт предусматривает изготовление 12 вертолетов. В него также входят инженерное сопровождение, управление программой и логистическая поддержка. Bell рассчитывает завершить производство партии в начале 2029 года, однако точный график поставок в сообщении не раскрыт.
AH-1Z Viper предназначен для применения управляемого и неуправляемого вооружения и выполнения нескольких типов боевых задач. Эти возможности в публикации описывает сам производитель, поэтому их не следует воспринимать как результаты нового независимого испытания.
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