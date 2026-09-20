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Sentinel-2 показал красное озеро в Боливии синим и бурым

Европейское космическое агентство опубликовало спутниковый снимок Андского нагорья возле границы Боливии и Чили. В обработке в условных цветах Лагуна-Колорада выглядит синей и бурой, хотя ее природный цвет остается красным.

Район Андского нагорья на границе Боливии и Чили в условных цветах. Лагуна-Колорада находится в нижней центральной части снимка / © modified Copernicus Sentinel data (2026), processed by ESA

Снимок сделал спутник Copernicus Sentinel-2 25 августа 2026 года, а ESA представило его 18 сентября. В кадр попал участок южного Альтиплано с разрешением до 10 метров на пиксель.

Для этой версии специалисты использовали ближний инфракрасный канал. Растительность в нем выделена красным, поэтому редкие зеленые участки проще заметить вдоль речных долин и возле населенных пунктов. В нижней левой части снимка виден чилийский город Калама, а справа — долина реки Пата в Боливии.

Высота местности в пределах кадра меняется примерно от 2000 до более 4000 метров над уровнем моря. Через центр проходит Андская горная цепь и граница двух стран. Боливийская часть относится к Национальному заповеднику андской фауны Эдуардо-Авароа, где среди вулканов и солончаков разбросаны многочисленные лагуны.

Лагуна-Колорада находится в нижней центральной части изображения на высоте 4278 метров. Это мелкое соленое озеро, которое питается водами реки Сулор. По данным ESA, в нем много хлорида натрия, сульфатов и микроорганизмов, а соленость заметно выше океанической.

В обычном свете вода кажется красной. Оттенок меняется по сезонам и связан с составом озера. На опубликованной версии Sentinel-2 вода выглядит синей и бурой, поскольку ближний инфракрасный канал иначе передает отражение от воды и оголенной почвы. Речь идет об особенностях обработки, а не о внезапной смене цвета озера.

Лагуна-Колорада входит в список водно-болотных угодий международного значения Рамсарской конвенции. Озера заповедника служат средой обитания охраняемых птиц, включая фламинго. ESA распространило снимок как материал с измененными данными Copernicus Sentinel 2026 года.

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