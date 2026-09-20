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В Австралии запустили прямую трансляцию с водопоя динго и кенгуру

Из национального парка Ватаррка в центре Австралии начали передавать видео с удаленного водопоя. Камера позволяет наблюдать за динго, кенгуру и птицами, а также за тем, как меняется водоем в течение суток и по сезонам.

Кенгуру перед ночной камерой у водопоя в парке Ватаррка / © Charles Darwin University

О запуске сообщил 17 сентября Университет Чарльза Дарвина. Трансляцию организовали сотрудники его исследовательского института RIEL вместе со службой парков и дикой природы Северной территории.

Камеру установили на уступе Ватаррка, примерно в 350 километрах к юго-западу от Алис-Спрингс. В кадре — небольшая заводь во временном водотоке среди скал. Животные приходят сюда пить и охотиться, а после пересыхания используют русло как проход.

Днем над водой появляются стрекозы и бабочки; ночью можно заметить отражающийся свет глаз лягушек. На опубликованных университетом кадрах видны кенгуру в темноте и динго, идущий по каменистому берегу.

Динго проходит по берегу водопоя в парке Ватаррка / © Charles Darwin University

Профессор пресноводной экологии Дженни Дэвис объясняет, что такие водоемы служат убежищами для растений и животных. В этом районе дожди крайне изменчивы, а летняя жара бывает сильной. Трансляция и связанные с ней исследования должны помочь следить за состоянием этих экосистем.

Для просмотра отдельных эпизодов создан журнал срабатываний камеры: в нем есть время обнаруженного движения и ссылки на записи. Можно перейти к встрече с животным, не просматривая весь эфир. Сам по себе этот журнал еще не дает оценки численности видов — для нее нужны отдельные исследования.

Трансляция с водопоя в национальном парке Ватаррка / © Watarrka Waterhole Wildlife, Charles Darwin University, NT Parks and Wildlife

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