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В Австралии запустили прямую трансляцию с водопоя динго и кенгуру
Из национального парка Ватаррка в центре Австралии начали передавать видео с удаленного водопоя. Камера позволяет наблюдать за динго, кенгуру и птицами, а также за тем, как меняется водоем в течение суток и по сезонам.
О запуске сообщил 17 сентября Университет Чарльза Дарвина. Трансляцию организовали сотрудники его исследовательского института RIEL вместе со службой парков и дикой природы Северной территории.
Камеру установили на уступе Ватаррка, примерно в 350 километрах к юго-западу от Алис-Спрингс. В кадре — небольшая заводь во временном водотоке среди скал. Животные приходят сюда пить и охотиться, а после пересыхания используют русло как проход.
Днем над водой появляются стрекозы и бабочки; ночью можно заметить отражающийся свет глаз лягушек. На опубликованных университетом кадрах видны кенгуру в темноте и динго, идущий по каменистому берегу.
Профессор пресноводной экологии Дженни Дэвис объясняет, что такие водоемы служат убежищами для растений и животных. В этом районе дожди крайне изменчивы, а летняя жара бывает сильной. Трансляция и связанные с ней исследования должны помочь следить за состоянием этих экосистем.
Для просмотра отдельных эпизодов создан журнал срабатываний камеры: в нем есть время обнаруженного движения и ссылки на записи. Можно перейти к встрече с животным, не просматривая весь эфир. Сам по себе этот журнал еще не дает оценки численности видов — для нее нужны отдельные исследования.
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