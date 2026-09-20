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Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
20 сентября, 08:58
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Глубоководные существа, которые до недавнего времени оставались неизвестными науке

Глубины Мирового океана по-прежнему преподносят ученым сюрпризы. Здесь продолжают находить животных, которых прежде не было в научных каталогах, причем некоторые из них были обнаружены или официально описаны лишь в течение последнего десятилетия.

Сообщество
# биология
# животные
# океаны
# открытия
# природа
Bathydevius caudactylus / © MBARI
Bathydevius caudactylus / © MBARI

Все представленные ниже существа обитают на глубинах в тысячи метров — далеко за пределами прибрежного океана.

«Загадочный моллюск»

Более двух десятилетий исследователи у побережья Калифорнии поняли, что столкнулись с чем-то необычным. Однако определить, что именно они наблюдают, долгое время не удавалось.

Ученые Научно-исследовательского института аквариума залива Монтерей (MBARI) впервые встретили это полупрозрачное животное в 2000 году неподалеку от залива Монтерей, на глубине 2614 метров. На одном конце его тела находился огромный капюшон, на другом — напоминающий весло хвост, а снизу располагалась похожая на улиточную нога. Исследователи дали ему неофициальное прозвище «загадочный моллюск».

После более чем 150 наблюдений, а также детального анатомического и генетического анализа в 2024 году ученые официально описали новый вид — Bathydevius caudactylus.

Он оказался еще более необычным, чем предполагалось. Bathydevius относится к голожаберным моллюскам, или морским слизням, но стал первым известным представителем этой группы, приспособившимся к жизни в толще глубоководной воды, а не на дне или непосредственно возле него.

Животное обитает в так называемой полуночной зоне — примерно на глубине от 1000 до 4000 метров. Его наблюдали в районе от Орегона до Южной Калифорнии.

Огромный капюшон помогает Bathydevius захватывать мелких ракообразных, а само животное способно светиться благодаря биолюминесценции. Во время одного из наблюдений исследователи увидели, как моллюск отделил от хвоста светящийся отросток и оставил его в воде, по-видимому, используя яркий объект как отвлекающий маневр для защиты от хищника.

Duobrachium sparksae / © Wikimedia Commons / NOAA, Public Domain
Duobrachium sparksae / © Wikimedia Commons / NOAA, Public Domain

Duobrachium sparksae

Во время экспедиции NOAA неподалеку от Пуэрто-Рико в 2015 году исследователи обнаружили животное, похожее на прозрачный воздушный шар с двумя длинными щупальцеобразными отростками, уходящими в темноту. Это была гребневика — представитель группы желеобразных морских животных, однако прежде ученым такой вид не встречался.

Три особи наблюдали примерно на глубине 3900 метров. Из-за чрезвычайно хрупкого тела исследователи не стали поднимать их на поверхность: при сборе образцы практически наверняка были бы повреждены.

Вместо этого ученые изучили детальную видеозапись, полученную дистанционно управляемым аппаратом Deep Discoverer. В 2020 году на основании этих наблюдений животному присвоили название Duobrachium sparksae, одновременно описав новый род и новый вид.

Для NOAA это стало необычным научным событием. Впервые агентство официально установило новый род и вид исключительно по видеоматериалам, не располагая физическим образцом. Такой подход особенно актуален для глубоководных желеобразных организмов, которых крайне сложно извлечь из воды, не разрушив их хрупкие ткани. Таким образом, глубоководные районы у Пуэрто-Рико стали местом обнаружения одного из самых необычных новых представителей морской фауны.

Осьминог «Каспер» / © Wikimedia Commons / National Marine Sanctuaries - PMNM, Public Domain
Осьминог «Каспер» / © Wikimedia Commons / National Marine Sanctuaries — PMNM, Public Domain

Осьминог «Каспер»

Одно из самых известных глубоководных открытий NOAA до сих пор остается научной загадкой.

В феврале 2016 года аппарат Deep Discoverer исследовал район Гавайского архипелага. На глубине 4290 метров его камеры обнаружили на морском дне крошечного почти бесцветного осьминога. Его необычно бледная окраска напомнила исследователям знаменитого призрака Каспера, благодаря чему животное получило соответствующее прозвище.

«Каспер» относится к осьминогам из группы Incirrata — к ней принадлежат многие хорошо знакомые нам бесщупальцевые осьминоги. Однако ранее представителей этой группы на столь экстремальной глубине не наблюдали.

Прошло уже десять лет, но в феврале 2026 года NOAA сообщило, что осьминог по-прежнему не получил официального научного названия. С тех пор ученые неоднократно встречали похожих животных и даже получили некоторые сведения об особенностях их размножения. В частности, исследователи наблюдали похожих на «Каспера» осьминогов, которые высиживали яйца на погибших стеблях губок. Тем не менее для формального описания вида по-прежнему недостаточно данных. Ученые практически уверены, что речь идет о ранее неизвестном виде, а возможно, даже о новом для науки роде.

 Губка «Инопланетянин» / © Wikimedia Commons / Castello-Branco C, Collins AG, Hajdu E. 2020, CC BY 4.0
 Губка «Инопланетянин» / © Wikimedia Commons / Castello-Branco C, Collins AG, Hajdu E. 2020, CC BY 4.0

Губка «Инопланетянин»

В 2015 году исследователи NOAA начали встречать необычную стеклянную губку в центральной части Тихого океана. Год спустя один экземпляр удалось поднять и изучить, а позднее похожих животных обнаружили в районе атолла Джонстон и на подводных горах к северу от Гавайев.

Длинный стебель и тело с двумя крупными отверстиями придавали губке поразительное сходство с головой какого-то инопланетного существа. Так за ней закрепилось прозвище «губка Инопланетянин» — в честь знаменитого фильма Стивена Спилберга.

Детальное исследование показало, что перед учеными не просто новый вид. Для этого организма пришлось создать совершенно новый род.

В 2020 году губка получила научное название Advhena magnifica, которое примерно можно перевести как «великолепная инопланетная». Один из экземпляров был обнаружен на глубине около 2000 метров.

В 2025 году NOAA вновь встретило представителей этого вида во время исследований Тихого океана.

Dulcibella camanchaca / © Hadal Zone, via Wikimedia Commons
Dulcibella camanchaca / © Hadal Zone, via Wikimedia Commons

Dulcibella camanchaca

Одно из наиболее впечатляющих недавних открытий произошло еще глубже.

Во время экспедиции 2023 года в Атакамский желоб у побережья Южной Америки исследователи обнаружили четырех ранее неизвестных ракообразных. Они находились на глубине 7902 метра.

Генетический и анатомический анализ показал, что ученые имеют дело одновременно с новым видом и новым родом. В 2024 году животное официально описали под названием Dulcibella camanchaca.

Ракообразное достигает всего около четырех сантиметров в длину, но особенно интересны особенности его поведения. Исследователи назвали его первым крупным активно охотящимся бокоплавом, обнаруженным на столь экстремальной глубине Атакамского желоба.

Животное передвигается в полной темноте хадальной зоны и с помощью специализированных конечностей захватывает более мелких бокоплавов.

Harriotta avia / © NOAA 
Harriotta avia / © NOAA 

Новая «акула-призрак»

В 2024 году ученые объявили об открытии Harriotta avia — австралазийской узкорылой химеры. Исследования показали, что экземпляры, обнаруженные в водах Австралии и Новой Зеландии, на самом деле не относятся к виду, с которым их ранее объединяли.

Химеры, которых иногда называют «рыбами-призраками», являются дальними родственниками акул и скатов. Их эволюционная история насчитывает сотни миллионов лет.

Harriotta avia отличается вытянутой мордой, крупными глазами, стройным телом и необычно широкими грудными плавниками. Вид обитает на глубинах до 2600 метров.

Изучать животных, живущих на таких глубинах, крайне сложно, поэтому ученым пока известно сравнительно немного как об образе жизни этой химеры, так и о состоянии ее популяции.

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