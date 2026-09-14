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Очищают ли на самом деле воздух комнатные растения? Нет, и вот почему

Бытует мнение, что комнатные растения эффективно очищают воздух. Распространилось оно, кстати, в том числе благодаря NASA. Вот только на практике это так не работает.

© F. D. Richards, flickr.co

В 1989 году NASA опубликовало исследование, в котором утверждалось, что популярные комнатные растения помогают удалить из воздуха органические химические вещества: бензол, трихлорэтилен и формальдегид. Вот только эксперимент проводился в герметичной лабораторной камере.

Дома людей далеки от герметичной лаборатории. Да и некоторые предметы мебели, а также клеи и краски постоянно выделяют летучие органические соединения.

При этом растения не способны фильтровать весь объем воздуха в комнате. Они могут удалить лишь некоторые молекулы загрязняющих веществ, которые непосредственно контактируют с листьями и корневой зоной.

Кстати, более поздние исследования показали, что потенциально растения все-таки могут очистить воздух. Вот только для этого понадобится до тысячи растений на квадратный метр.

К тому же почва также способна загрязнять воздух. Например, во влажном грунте могут развиться плесневые грибы. Конечно, отказываться от растений полностью не нужно. Они поднимают настроение и создают уют. Вот только не стоит от них ждать, что они очистят воздух. С этим лучше справится простое проветривание.

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