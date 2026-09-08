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Китай запустил крупнейший в мире проект по магнетизирующему обжигу железной руды
В Китае начал работу крупнейший в мире проект по магнетизирующему обжигу железной руды, позволяющий перерабатывать ранее выброшенные отходы горнодобывающей промышленности в высококачественный железорудный концентрат.
Первое в мире промышленное предприятие такого типа расположено в городе Аньшань провинции Ляонин. Как сообщила Китайская академия наук (CAS), завод ввели в эксплуатацию после успешного прохождения официальных приемочных испытаний. Сейчас предприятие стабильно работает на полной мощности.
По данным Института процесса химической инженерии (IPE) при CAS, производственная линия способна ежегодно перерабатывать 5,56 миллионов тонн труднообогатимой железной руды и хвостов обогащения.
Технология позволяет перерабатывать сверхнизкосортные отходы, содержащие всего 11% железа, и превращать их в концентрат с содержанием железа 65%.
Китайские исследователи подчеркивают, что это первая в мире технология, позволяющая перерабатывать настолько бедные железосодержащие отходы в промышленных масштабах. По их мнению, она способна помочь стране сократить критическую зависимость от зарубежных поставщиков железной руды.
Китай — крупнейший в мире потребитель железной руды. На его долю приходится более половины мирового потребления, однако уже много лет страна вынуждена импортировать свыше 80% необходимого сырья. Основными поставщиками железной руды для Китая являются Австралия, Бразилия, Индия и Южная Африка. При этом Китай располагает четвертыми по величине запасами железной руды в мире.
Проблема заключается в качестве этого сырья. Значительная его часть отличается низким содержанием железа, и примерно половина запасов считается экономически сложной для переработки с использованием традиционных технологий. Чтобы решить эту проблему, специалисты Института процесса химической инженерии CAS разработали метод магнетизирующего обжига во взвешенном слое.
Принцип основан на различиях магнитных свойств железосодержащих минералов и пустой породы. Однако традиционные методы магнитной сепарации становятся значительно менее эффективными, когда концентрация железа крайне низкая или сами минералы обладают слабыми магнитными свойствами.
Новая технология использует контролируемый обжиг, который изменяет магнитные свойства железосодержащих минералов, после чего их становится значительно легче отделять от пустой породы. При этом процесс позволяет точно контролировать продолжительность пребывания частиц внутри реактора. Коэффициент превращения железосодержащих минералов достигает 98%. Кроме того, технология отличается относительно низким энергопотреблением: на переработку одной тонны руды требуется всего 0,82 гигаджоуля энергии — примерно на 35% меньше, чем при использовании существующих технологий.
Предприятие в Аньшане состоит из трех производственных линий. Каждая из них способна перерабатывать до 1,85 миллионов тонн сырья в год. Таким образом, новая технология позволяет Китаю не только получать железо из ранее считавшихся практически бесполезными отходов, но и одновременно сокращать объем горнодобывающих отходов и потребность в импортной железной руде.
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