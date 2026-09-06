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Людей старше 65 лет в мире впервые стало больше, чем детей младше пяти лет

Во многих странах мира растет продолжительность жизни и одновременно снижается рождаемость. Число людей на планете старше 65 лет превысило численность детей до пяти лет.

Как менялась доля населения в возрасте до пяти лет и в возрасте старше 65 лет / © smirkley



По данным Бюро переписи населения США, такая ситуация произошла впервые за всю историю.

На протяжении веков в мире было больше маленьких детей, чем пожилых людей. В 2022 году тенденция стала меняться. Тогда доля детей в возрасте младше пяти лет и доля людей старше 65 составила примерно по 10 процентов.

С тех пор разрыв рос. И, по прогнозу Бюро переписи населения США, к 2060 году доля маленьких детей составит семь процентов, а пожилых — 20 процентов.

Самый молодой регион сейчас — Африка. Там рождаемость все еще выше уровня воспроизводства населения — более 2,1 ребенка на одну женщину.

Самым стареющим регионом стала Европа. В большинстве европейских стран уровень рождаемости не превышает 1,5 ребенка на одну женщину, а средняя продолжительность жизни достаточно высокая.

Среди стареющих стран находится и Россия. По словам заместителя министра здравоохранения Вадима Ванькова, сейчас доля жителей старше 65 лет приближается к 25 процентам.

Схожая тенденция наблюдается и в Армении. В стране проживает около 173 тысяч детей в возрасте от ноля до четырех лет, а людей старше 65 лет — более 426 тысяч.