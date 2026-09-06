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Людей старше 65 лет в мире впервые стало больше, чем детей младше пяти лет
Во многих странах мира растет продолжительность жизни и одновременно снижается рождаемость. Число людей на планете старше 65 лет превысило численность детей до пяти лет.
По данным Бюро переписи населения США, такая ситуация произошла впервые за всю историю.
На протяжении веков в мире было больше маленьких детей, чем пожилых людей. В 2022 году тенденция стала меняться. Тогда доля детей в возрасте младше пяти лет и доля людей старше 65 составила примерно по 10 процентов.
С тех пор разрыв рос. И, по прогнозу Бюро переписи населения США, к 2060 году доля маленьких детей составит семь процентов, а пожилых — 20 процентов.
Самый молодой регион сейчас — Африка. Там рождаемость все еще выше уровня воспроизводства населения — более 2,1 ребенка на одну женщину.
Самым стареющим регионом стала Европа. В большинстве европейских стран уровень рождаемости не превышает 1,5 ребенка на одну женщину, а средняя продолжительность жизни достаточно высокая.
Среди стареющих стран находится и Россия. По словам заместителя министра здравоохранения Вадима Ванькова, сейчас доля жителей старше 65 лет приближается к 25 процентам.
Схожая тенденция наблюдается и в Армении. В стране проживает около 173 тысяч детей в возрасте от ноля до четырех лет, а людей старше 65 лет — более 426 тысяч.
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