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Elbit Systems получила контракты на 270 миллионов долларов на системы разведки и целеуказания

Компания Elbit Systems сообщила о заключении контрактов на общую сумму около 270 миллионов долларов с неназванным международным заказчиком на поставку оптико-электронных полезных нагрузок для выполнения задач разведки, наблюдения, обнаружения целей и целеуказания (ISR).

SPECTRO / © Elbit Systems

Соглашения предусматривают поставку систем семейства SPECTRO — многоспектральных оптико-электронных комплексов. Выполнение контрактов рассчитано на срок до шести лет. При этом Elbit Systems не раскрыла ни имя заказчика, ни страну, для которой предназначены поставляемые системы.

По данным компании, комплексы SPECTRO объединяют средства формирования изображений в средневолновом инфракрасном, видимом и коротковолновом инфракрасном диапазонах с возможностями лазерного целеуказания и аналитической обработки информации на основе искусственного интеллекта.

Системы предназначены для обнаружения и идентификации целей, их сопровождения и ведения разведки на больших дальностях. Они могут применяться на воздушных, морских и наземных платформах, обеспечивая работу как днем, так и ночью, в том числе в сложных погодных условиях.

В контракты также вошла поставка комплексов AMPS NG — еще одной системы семейства SPECTRO, предназначенной для выполнения задач воздушной разведки, наблюдения и целеуказания.

Как заявило Elbit Systems, комплекс рассчитан на обнаружение и наблюдение за объектами на больших дальностях и предназначен прежде всего для выполнения стратегических разведывательных и целеуказательных задач.



