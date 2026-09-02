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Японский спутник QPS-SAR13 показал первые радиолокационные снимки Земли с разрешением до 46 сантиметров

Город Киото, Япония, снимок спутника QPS-SAR13 / © QPS

«Микура-I» был разработан и изготовлен Исследовательским институтом QPS совместно с более чем 25 компаниями-партнерами, большинство из которых расположены на севере Кюсю.

Сад Киото Ген / © QPS

В начале августа 2026 года спутник был запущен американской компанией Rocket Lab с помощью ракеты Electron. Примерно через 50 минут после старта аппарат успешно отделился от ракеты. Еще примерно через 30 минут была установлена первая связь со спутником, а уже на следующий день в дневное время специалисты развернули находившуюся в сложенном состоянии антенну. После этого продолжилась настройка бортовых систем и оборудования спутника, и теперь специалисты QPS представили первые полученные им изображения.

Киотский университет / © QPS

Спутники серии QPS-SAR способны вести наблюдение в двух основных режимах: обычном с разрешением 1,8 метра, и режиме высокой детализации, обеспечивающем разрешение до 46 сантиметров.

Наблюдения с помощью QPS-SAR13 начались 28 августа. Исследовательский институт QPS 1 сентября представил первые изображения, полученные 13-м аппаратом группировки.