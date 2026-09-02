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Николай Головин
Николай Головин
2 сентября, 08:36
Рейтинг: +428
Посты: 1083

JetZero объявила сроки первого полета прототипа инновационного авиалайнера Z4

Компания JetZero получила до 100 миллионов долларов нового финансирования для ускорения разработки своего необычного пассажирского самолета Z4. Привлеченные средства позволят продвинуть проект авиалайнера к полномасштабным летным испытаниям и последующему серийному производству.

Сообщество
# JetZero
# Northrop Grumman
# авиация
# самолёты
# технологии
Концепт авиалайнера Z4 / © JetZero
Концепт авиалайнера Z4 / © JetZero

Параллельно JetZero уже приступила к строительству предприятия Factory1 в Гринсборо, штат Северная Каролина. Оно будет использоваться для будущего производства и испытаний Z4.

Самолет рассчитан примерно на 250 пассажиров и дальность полета до 9260 километров. По оценке JetZero, необычная аэродинамическая схема позволит сократить расход топлива и выбросы до 50% по сравнению с традиционными самолетами аналогичной пассажировместимости. Вместо привычной компоновки с цилиндрическим фюзеляжем и отдельными крыльями Z4 получит широкий несущий корпус, в котором фюзеляж и поверхности, создающие подъемную силу, объединены в единую конструкцию.

JetZero рассчитывает, что такая архитектура обеспечит самолету аэродинамические преимущества и позволит существенно повысить его топливную эффективность по сравнению с традиционными пассажирскими лайнерами.

Теперь эти преимущества предстоит доказать на полноразмерном летном прототипе. Демонстратор под названием Jet1 уже строится и впервые позволит инженерам испытать необычную схему непосредственно в полете.

По данным JetZero, к июню 2026 года готовность Jet1 достигла 40%. Самолет строит компания Scaled Composites, входящая в Northrop Grumman.

Первый полет прототипа запланирован на четвертый квартал 2027 года. Испытания должны дать инженерам важнейшие данные об аэродинамике самолета, прочности конструкции и работе бортовых систем.

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