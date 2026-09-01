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В США анонсировали создание атомного торгового флота из 50 судов

Морская администрация США (MARAD) намерена бросить вызов доминированию Китая в мировом коммерческом судостроении. Ведомство рассматривает возможность создания флота из 50 торговых судов с ядерными энергетическими установками. Строительство первых из них может начаться уже в 2028 году.

Художественное изображение контейнеровоза с ядерным реактором на борту / © Core Power

Китай сегодня занимает доминирующее положение на мировом рынке коммерческого судостроения: ежегодно на его верфях строится более половины сухогрузов, контейнеровозов и танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Во многом это стало возможным благодаря государственной поддержке судоходной корпорации, которая одновременно строит корабли для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

Теперь Пекин намерен еще больше укрепить свои позиции, развивая атомное судостроение. Ядерные силовые установки позволят судам обходиться без дозаправок топливом и перевозить за один рейс больше грузов, чем традиционные коммерческие суда.

MARAD рассчитывает использовать американский опыт в области ядерных технологий и производственные возможности союзников в судостроении, чтобы остановить ослабление позиций США на мировом морском рынке. Речь идет не просто о восстановлении национальных мощностей по строительству судов, а о создании нового поколения торгового флота.

В рамках программы MARAD планирует создать флот из 50 атомных судов, который будет включать танкеры для перевозки СПГ и контейнеровозы.

Федеральное ведомство уже подписало с британской компанией Core Power меморандум о сотрудничестве. Документ должен создать основу для взаимодействия государства и частного сектора при строительстве атомных судов и необходимой береговой инфраструктуры.

По предварительным оценкам, строительство одного атомного торгового судна может обойтись более чем в 700 миллионов долларов — почти втрое дороже аналогичного судна с традиционной силовой установкой.