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В США анонсировали создание атомного торгового флота из 50 судов
Морская администрация США (MARAD) намерена бросить вызов доминированию Китая в мировом коммерческом судостроении. Ведомство рассматривает возможность создания флота из 50 торговых судов с ядерными энергетическими установками. Строительство первых из них может начаться уже в 2028 году.
Китай сегодня занимает доминирующее положение на мировом рынке коммерческого судостроения: ежегодно на его верфях строится более половины сухогрузов, контейнеровозов и танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Во многом это стало возможным благодаря государственной поддержке судоходной корпорации, которая одновременно строит корабли для Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
Теперь Пекин намерен еще больше укрепить свои позиции, развивая атомное судостроение. Ядерные силовые установки позволят судам обходиться без дозаправок топливом и перевозить за один рейс больше грузов, чем традиционные коммерческие суда.
MARAD рассчитывает использовать американский опыт в области ядерных технологий и производственные возможности союзников в судостроении, чтобы остановить ослабление позиций США на мировом морском рынке. Речь идет не просто о восстановлении национальных мощностей по строительству судов, а о создании нового поколения торгового флота.
В рамках программы MARAD планирует создать флот из 50 атомных судов, который будет включать танкеры для перевозки СПГ и контейнеровозы.
Федеральное ведомство уже подписало с британской компанией Core Power меморандум о сотрудничестве. Документ должен создать основу для взаимодействия государства и частного сектора при строительстве атомных судов и необходимой береговой инфраструктуры.
По предварительным оценкам, строительство одного атомного торгового судна может обойтись более чем в 700 миллионов долларов — почти втрое дороже аналогичного судна с традиционной силовой установкой.
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Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
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