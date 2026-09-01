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В каких странах больше всего дата-центров

Число дата-центров по всему миру уже превысило 11 тысяч. На инфографику попали страны, лидирующие по их количеству.

В каких странах больше всего дата-центров / © Emmanuel Ashemiriogwa, Data Explained

Дата-центры предназначены для эффективного и безопасного хранения и обработки больших объемов данных. С ажиотажем вокруг искусственного интеллекта начался и бум строительства дата-центров. В июне 2026 года насчитывалось около 11600 таких объектов в 109 странах.

Более трети всех дата-центров расположены в США — 4423 объекта. Это больше, чем у всех остальных стран вместе взятых, попавших в топ-10.

Второе место по количеству дата-центров заняла Великобритания (555). Следом расположились Германия (523) и Франция (394).

Китай, который соревнуется с США за лидерство в сфере ИИ, занял пятое место с 369 дата-центрами.

США по этому показателю опережают Китай практически в 12 раз. Во многом такая разница связана с тем, что страны выбрали разные модели развития технологической инфраструктуры. В Китае важную роль в развитии сектора играет государство. В США частные компании самостоятельно вкладываются в строительство и масштабирование инфраструктуры.

При этом количество дата-центров нельзя назвать однозначным доказательством лидерства США. Важно учитывать не только число объектов, но и их мощность, а также эффективность использования вычислительных ресурсов.

Россия с 183 дата-центрами заняла 15-е место, оказавшись между Нидерландами и Ирландией.