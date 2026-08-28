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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
28 августа, 08:12
Рейтинг: +1254
Посты: 2830

NASA заменит свои легендарные самолеты T-38 Talon

Самолеты NASA T-38 десятилетиями используются для подготовки астронавтов, однако они постепенно стареют. Кроме того, предстоящий вывод из эксплуатации парка Talon ВВС США создаст для NASA новые проблемы с их обслуживанием.

Сообщество
# NASA
# авиация
# будущее
# самолёты
# технологии
Самолеты T-38 / © NASA
Самолеты T-38 / © NASA

NASA приступило к поиску вариантов замены для своих легендарных T-38 Talon, эксплуатация которых рано или поздно завершится. С 1960-х годов NASA использует эти самолеты для подготовки астронавтов, а также в качестве самолетов сопровождения при различных испытаниях. Однако Talon постепенно устаревают, поддерживать их летную готовность уже непросто, а после начала замены парка T-38 ВВС США на новые T-7A Red Hawk ситуация с запасными частями и технической поддержкой, вероятно, станет еще сложнее.

Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, опубликовал запрос информации, чтобы выяснить, какие современные самолеты могли бы прийти на смену T-38. Согласно онлайн-базе Федерального управления гражданской авиации США (FAA), в настоящее время NASA располагает 25 такими самолетами.

Вариант T-38N разработан специально для NASA и отличается от модификаций T-38A, T-38B и T-38C, которые сегодня используются ВВС США. Несколько самолетов T-38C также находятся на вооружении Школы летчиков-испытателей ВМС США. И T-38N, и T-38C ведут происхождение от первоначальной версии T-38A, поступившей на вооружение ВВС США в 1961 году. Уже три года спустя ВВС передали NASA первые Talon.

За последующие десятилетия T-38N неоднократно модернизировались. В частности, начиная с 1990-х годов самолеты получили современные «стеклянные кабины» с цифровыми дисплеями.

Согласно докладу Национального исследовательского совета Национальных академий наук, инженерии и медицины США, по состоянию на 2011 год T-38N отличался от современных ему T-38C целым рядом систем. Среди них — метеолокатор, система передачи метеорологических данных, система предупреждения о столкновении с землей, система предотвращения столкновений, GPS с возможностью выполнения захода на посадку с использованием данных о курсовом и вертикальном наведении, а также переработанные электрическая система, воздухозаборники, эжекторные сопла и система управления полетом.

Теперь NASA заявило, что рассматривает «существующие, серийно выпускаемые или близкие к запуску в производство высокопроизводительные реактивные самолеты», способные обеспечивать их требования:

  • высокая надежность и наличие отработанной документации по техническому обслуживанию;
  • возможность самостоятельного запуска двигателя;
  • характеристики, сопоставимые с современным реактивным учебно-тренировочным самолетом или легким истребителем;
  • возможность выполнять динамичные маневры, полеты в строю и дальние перелеты с навигацией;
  • двухместная кабина с двойным управлением — с тандемным или боковым расположением кресел;
  • современное бортовое оборудование, совместимое с полетами по приборам;
  • возможность подготовки летчика к самостоятельному управлению самолетом с любого из двух кресел — это требование особенно желательно.

NASA также подчеркинуло, что до полноценного перехода на новый тип самолетов планирует провести ограниченную программу испытательной эксплуатации с небольшим количеством машин.

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# дизельное топливо
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