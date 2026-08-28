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Во Франкфурте умерли два сотрудника аэропорта, заразившиеся малярией от комара из самолета

Во Франкфурте за это лето умерли от малярии два человека. Оба погибших — сотрудники Франкфуртского аэропорта, вероятно, заразившиеся от комаров. Предположительно, насекомые прибыли в Германию на одном из самолетов, прилетевших из регионов, где распространена малярия.

Малярийный комар Anopheles stephensi / © Jim Gathany, Centers for Disease Control and Prevention’s Public Health Image Library

По данным управления здравоохранения Франкфурта, первый человек умер в начале июля. Диагноз эксперты установили лишь после его смерти. Второй случай смерти произошел в августе.

В общей сложности тропической малярией заразились шесть сотрудников аэропорта. Жизни четырех заболевших ничего не угрожает. Они уже получили лечение и сейчас восстанавливаются.

Тропическая форма заболевания считается наиболее опасной и одновременно распространенной. Она часто протекает с осложнениями и имеет высокую смертность.

Глава управления здравоохранения Франкфурта Петер Тиннеманн отметил, что заболевание не передается от человека к человеку. Риск для населения Франкфурта он оценил как незначительный.

В аэропорту установили ловушки для комаров. Насекомых, которых удалось поймать, сейчас исследуют в лаборатории. Однако Тиннеманн считает, что комар, заразивший людей, скорее всего, уже мертв.

Малярия — это опасное для жизни заболевание, передающееся через укусы комаров. Однако оно поддается лечению, если врачи смогли верно поставить диагноз.

Аэропортная малярия встречается нечасто. Обычно в таких ситуациях зараженный комар попадает в страну на борту самолета или в багаже. Из-за редкости таких ситуаций врачи обычно не рассматривают вариант малярии при диагностике, если пациент не летал в регионы риска.