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Китайские «самолеты-призраки»: стало известно, для чего Пекин устанавливает макеты истребителей на аэродромах

На протяжении нескольких лет спутниковые снимки китайских аэродромов привлекали внимание западных журналистов необычными объектами, напоминающими современные истребители. По очертаниям они действительно похожи на боевые самолеты: характерные формы крыла, два вертикальных киля и близкие пропорции фюзеляжа создавали впечатление полноразмерных макетов.

Спутниковые и аэроснимки макетов китайских самолетов / © Google Earth

Первую такую конструкцию заметили в 2022 году на аэродроме Линьтао в провинции Ганьсу. Спустя несколько лет аналогичный объект появился в аэропорту Цюйфу в провинции Шаньдун. При этом между ними есть заметные различия. Макет в Цюйфу внешне напоминает китайский истребитель Shenyang J-35 («Цзянь-35»), тогда как конструкция в Линьтао отличается более длинной носовой частью, иной формой крыла и измененными пропорциями фюзеляжа.

Китайские учения по тушению самолетов / © Weibo

Позднее выяснилось, что по крайней мере некоторые из подобных объектов имеют вполне прозаическое назначение. Это полноразмерные учебные макеты, предназначенные для подготовки аэродромных пожарных и спасательных подразделений. На таких конструкциях можно отрабатывать действия при возгорании, аварийной посадке или других нештатных ситуациях, не подвергая риску настоящий самолет.

Впрочем, военное применение подобных макетов полностью исключать нельзя. В условиях вооруженного конфликта даже примитивная копия самолета способна выполнять роль ложной цели. Она может затруднять интерпретацию спутниковых снимков, заставлять противника тратить время и ресурсы на проверку обнаруженных объектов, а в некоторых случаях — отвлекать дорогостоящие средства поражения. При этом возможности обычного макета как средства маскировки остаются ограниченными. Современная разведка использует не только оптические снимки. Тепловое излучение, радиолокационные характеристики, следы эксплуатации и данные различных сенсоров позволяют отличить реальный самолет от неподвижной конструкции при комплексном наблюдении.

Поэтому куда важнее сами «самолеты-призраки» то, что происходит вокруг них. Китай последовательно увеличивает количество истребителей J-20 («Цзянь-20»), модернизирует аэродромы и расширяет инфраструктуру, необходимую для эксплуатации авиации нового поколения. Укрытия, ремонтные мощности, учебные средства, спасательные подразделения и ложные цели становятся элементами единой системы, задача которой — не только увеличить боевую мощь ВВС НОАК, но и повысить их устойчивость к ударам противника.

Именно в этом контексте необычные макеты на китайских аэродромах выглядят наиболее интересно: сами по себе они могут быть обычными тренажерами, но их появление вписывается в гораздо более масштабную программу подготовки авиационной инфраструктуры к возможному конфликту.