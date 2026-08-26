Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китайские «самолеты-призраки»: стало известно, для чего Пекин устанавливает макеты истребителей на аэродромах
На протяжении нескольких лет спутниковые снимки китайских аэродромов привлекали внимание западных журналистов необычными объектами, напоминающими современные истребители. По очертаниям они действительно похожи на боевые самолеты: характерные формы крыла, два вертикальных киля и близкие пропорции фюзеляжа создавали впечатление полноразмерных макетов.
Первую такую конструкцию заметили в 2022 году на аэродроме Линьтао в провинции Ганьсу. Спустя несколько лет аналогичный объект появился в аэропорту Цюйфу в провинции Шаньдун. При этом между ними есть заметные различия. Макет в Цюйфу внешне напоминает китайский истребитель Shenyang J-35 («Цзянь-35»), тогда как конструкция в Линьтао отличается более длинной носовой частью, иной формой крыла и измененными пропорциями фюзеляжа.
Позднее выяснилось, что по крайней мере некоторые из подобных объектов имеют вполне прозаическое назначение. Это полноразмерные учебные макеты, предназначенные для подготовки аэродромных пожарных и спасательных подразделений. На таких конструкциях можно отрабатывать действия при возгорании, аварийной посадке или других нештатных ситуациях, не подвергая риску настоящий самолет.
Впрочем, военное применение подобных макетов полностью исключать нельзя. В условиях вооруженного конфликта даже примитивная копия самолета способна выполнять роль ложной цели. Она может затруднять интерпретацию спутниковых снимков, заставлять противника тратить время и ресурсы на проверку обнаруженных объектов, а в некоторых случаях — отвлекать дорогостоящие средства поражения. При этом возможности обычного макета как средства маскировки остаются ограниченными. Современная разведка использует не только оптические снимки. Тепловое излучение, радиолокационные характеристики, следы эксплуатации и данные различных сенсоров позволяют отличить реальный самолет от неподвижной конструкции при комплексном наблюдении.
Поэтому куда важнее сами «самолеты-призраки» то, что происходит вокруг них. Китай последовательно увеличивает количество истребителей J-20 («Цзянь-20»), модернизирует аэродромы и расширяет инфраструктуру, необходимую для эксплуатации авиации нового поколения. Укрытия, ремонтные мощности, учебные средства, спасательные подразделения и ложные цели становятся элементами единой системы, задача которой — не только увеличить боевую мощь ВВС НОАК, но и повысить их устойчивость к ударам противника.
Именно в этом контексте необычные макеты на китайских аэродромах выглядят наиболее интересно: сами по себе они могут быть обычными тренажерами, но их появление вписывается в гораздо более масштабную программу подготовки авиационной инфраструктуры к возможному конфликту.
Ученые Томского политехнического университета в составе международного коллектива впервые подробно изучили, как молекулы двух редких изотопов германия поглощают инфракрасное излучение. На основе этих данных ученые составили подробную «карту линий» — специальный набор спектроскопических признаков, по которым вещество можно будет узнать даже в сложной газовой смеси.
Исследователи Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработали подход, который помогает эффективнее подбирать рекомендательные алгоритмы. В нем разные методы попарно соревнуются, а по результатам всех поединков составляется общий рейтинг. Это помогает сократить число алгоритмов, которые нужно проверять при разработке новых сервисов, и сэкономить денежные и временные ресурсы.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали первый отечественный гелеобразователь для гидроразрыва пласта на основе сжиженных углеводородных газов. Разработка позволяет заместить импортные реагенты, необходимые для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.
Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.
Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.
Большой адронный коллайдер многие воспринимают как инструмент изучения первых мгновений жизни Вселенной и поиска редких частиц. Но ушедший на обновление ускоритель частиц все еще приносит новые данные и о таких, казалось бы, хорошо изученных объектах, как ядро атома кислорода. Физики ЦЕРН выяснили, что и оно, и ядро атома неона ведут себя не так, как предсказывали модели.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
17 Апреля, 2015
Языкария: сумасшедшие порождения слова
22 Января, 2015
Матриархат жив!
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии