  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
26 августа, 09:29
Рейтинг: +419
Посты: 1077

Китайские «самолеты-призраки»: стало известно, для чего Пекин устанавливает макеты истребителей на аэродромах

На протяжении нескольких лет спутниковые снимки китайских аэродромов привлекали внимание западных журналистов необычными объектами, напоминающими современные истребители. По очертаниям они действительно похожи на боевые самолеты: характерные формы крыла, два вертикальных киля и близкие пропорции фюзеляжа создавали впечатление полноразмерных макетов.

Сообщество
# истребители
# Китай
# самолёты
# спутники
Спутниковые и аэроснимки макетов китайских самолетов / © Google Earth
Спутниковые и аэроснимки макетов китайских самолетов / © Google Earth

Первую такую конструкцию заметили в 2022 году на аэродроме Линьтао в провинции Ганьсу. Спустя несколько лет аналогичный объект появился в аэропорту Цюйфу в провинции Шаньдун. При этом между ними есть заметные различия. Макет в Цюйфу внешне напоминает китайский истребитель Shenyang J-35 («Цзянь-35»), тогда как конструкция в Линьтао отличается более длинной носовой частью, иной формой крыла и измененными пропорциями фюзеляжа.

Китайские учения по тушению самолетов / © Weibo
Китайские учения по тушению самолетов / © Weibo

Позднее выяснилось, что по крайней мере некоторые из подобных объектов имеют вполне прозаическое назначение. Это полноразмерные учебные макеты, предназначенные для подготовки аэродромных пожарных и спасательных подразделений. На таких конструкциях можно отрабатывать действия при возгорании, аварийной посадке или других нештатных ситуациях, не подвергая риску настоящий самолет.

Впрочем, военное применение подобных макетов полностью исключать нельзя. В условиях вооруженного конфликта даже примитивная копия самолета способна выполнять роль ложной цели. Она может затруднять интерпретацию спутниковых снимков, заставлять противника тратить время и ресурсы на проверку обнаруженных объектов, а в некоторых случаях — отвлекать дорогостоящие средства поражения. При этом возможности обычного макета как средства маскировки остаются ограниченными. Современная разведка использует не только оптические снимки. Тепловое излучение, радиолокационные характеристики, следы эксплуатации и данные различных сенсоров позволяют отличить реальный самолет от неподвижной конструкции при комплексном наблюдении.

Поэтому куда важнее сами «самолеты-призраки» то, что происходит вокруг них. Китай последовательно увеличивает количество истребителей J-20 («Цзянь-20»), модернизирует аэродромы и расширяет инфраструктуру, необходимую для эксплуатации авиации нового поколения. Укрытия, ремонтные мощности, учебные средства, спасательные подразделения и ложные цели становятся элементами единой системы, задача которой — не только увеличить боевую мощь ВВС НОАК, но и повысить их устойчивость к ударам противника.

Именно в этом контексте необычные макеты на китайских аэродромах выглядят наиболее интересно: сами по себе они могут быть обычными тренажерами, но их появление вписывается в гораздо более масштабную программу подготовки авиационной инфраструктуры к возможному конфликту.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Конференция
26 Авг
Бесплатно
Подземные реки: низовые интеллектуальные течения и философия нижнего интернета
ИИМК РАН
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
«ἄνθρωπον ζητῶ». Разговор об этимологии в поисках человека
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Крепость Санкт-Петербурга: предпосылки основания
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
Санкт-Петербург
Лекция
26 Авг
Бесплатно
Ракеты и люди: неизвестные страницы космической истории России
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
26 Авг
500
Космические путешествия в Дюне
ВСмысле
Онлайн
Экскурсия
26 Авг
Бесплатно
Энергия космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
26 Авг
500
Освоение Луны
Московский Планетарий
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Культура Возрождения
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
27 Авг
Бесплатно
Литейный мост: самый сложный мост XIX века
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 августа, 07:59
ТПУ

Физики определили «молекулярные отпечатки» двух изотопов германия

Ученые Томского политехнического университета в составе международного коллектива впервые подробно изучили, как молекулы двух редких изотопов германия поглощают инфракрасное излучение. На основе этих данных ученые составили подробную «карту линий» — специальный набор спектроскопических признаков, по которым вещество можно будет узнать даже в сложной газовой смеси.

ТПУ
# германий
# изотопы
# инфракрасное излучение
# молекулы
25 августа, 10:59
НИУ ВШЭ

В ВШЭ придумали турниры для рекомендательных алгоритмов

Исследователи Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработали подход, который помогает эффективнее подбирать рекомендательные алгоритмы. В нем разные методы попарно соревнуются, а по результатам всех поединков составляется общий рейтинг. Это помогает сократить число алгоритмов, которые нужно проверять при разработке новых сервисов, и сэкономить денежные и временные ресурсы.

НИУ ВШЭ
# алгоритмы
# анализ данных
# интернет-магазины
# технологии
24 августа, 17:18
Губкинский университет

В России создали первый отечественный реагент на основе сжиженных газов для добычи «трудной нефти»

Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина разработали первый отечественный гелеобразователь для гидроразрыва пласта на основе сжиженных углеводородных газов. Разработка позволяет заместить импортные реагенты, необходимые для освоения трудноизвлекаемых запасов нефти.

Губкинский университет
# нефтегазовая отрасль
# нефтедобыча
# реагенты
# сжиженный газ
24 августа, 16:26
Илья Гриднев

В мозге людей с депрессией перестали образовываться новые нервные клетки

Биологи провели молекулярный анализ тканей человеческого мозга и выяснили, что при тяжелой депрессии останавливается процесс образования новых нейронов. Открытие показало, что природа заболевания кроется не только в химическом дисбалансе нейромедиаторов, но и в физическом нарушении клеточного обновления гиппокампа.

Биология
# гиппокамп
# депрессия
# нейробиология
# нейрогенез
25 августа, 13:47
Татьяна Зайцева

Окаменелые следы на песке указали на существование млекопитающих размером с пум в эпоху динозавров

Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.

Палеонтология
# меловой период
# млекопитающие
# размер тела
# следы
22 августа, 17:58
Evgenia Vavilova

Физики неправильно представляли себе ядра кислорода и неона

Большой адронный коллайдер многие воспринимают как инструмент изучения первых мгновений жизни Вселенной и поиска редких частиц. Но ушедший на обновление ускоритель частиц все еще приносит новые данные и о таких, казалось бы, хорошо изученных объектах, как ядро атома кислорода. Физики ЦЕРН выяснили, что и оно, и ядро атома неона ведут себя не так, как предсказывали модели.

Физика
# CMS
# большой адронный коллайдер
# кварк-глюонная плазма
# кислород
# ядерная физика
# ядро атома
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 августа, 18:31
Александр Березин

Россия почти вышла из бензинового кризиса — новые удары по НПЗ все изменили

После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.

С точки зрения науки
# бензин
# БЛА
# дизельное топливо
# кризис
# нпз
# Россия
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. SpaceX официально представила Starbase Louisiana — 100 миллиардов долларов, 10 стартовых площадок и тысячи полетов Starship в год

    26 августа, 09:16

  2. Ученые из России нашли способ увидеть «невидимые» повреждения в деталях из композитов

    26 августа, 08:29

  3. Давно запрещенные химические вещества нашли в воздухе, почве и воде по всей Европе

    26 августа, 06:57

  4. В Таиланде новый вид ящериц назвали в честь дракона из сериала «Дом Дракона»

    25 августа, 17:57
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Дмитрий Караваев
1 секунда назад
Не понимаю я эти гилнкие презентации. 100млрд.! 10 площадок! стройка века!... Ну построили бы а потом бы торжественно открыли. А так, как смеда и США не

SpaceX официально представила Starbase Louisiana — 100 миллиардов долларов, 10 стартовых площадок и тысячи полетов Starship в год

Андрей
16 минут назад
Можно подумать, что до этого спутники ориентировались на орбите исключительно по GPS. А уж межпланетные аппараты как без GPS обходились, так вообще

NASA впервые испытала навигацию спутников без GPS

Дмитрий Караваев
1 час назад
Статью не понял. Стремление любого в высказываниях обозначить значимость это норм. Для этого не нужно было проводить исследований.

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Михаил Духонин
5 часов назад
Hamster, Упс! А откуда такая инфа? Насколько я понял, сейчас вообще никто не может сказать, на какой конкретно стадии находится Бетельгейзе. Более

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Иван Колупаев
10 часов назад
Игорь, ну то есть отсутствует опция "взять деньгами" и то на самом деле есть хоть и не является обязательной. Но вы же не думаете что эти деньги

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Hamster Fleuw
11 часов назад
Andrew, эхх быстрее меня ответили вы, не успела на одну минуту. Хороший комментарий у вас

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Hamster Fleuw
11 часов назад
Михаил, думаю что она на данный момент Бетельгейзе популярна потому что скоро станет сверхновой и поэтому интереснее наблюдать за её нынешним

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Andrew S.
11 часов назад
Михаил, всё же диаметр Бетельгейзе больше диаметра Антареса почти в два раза. Ну и угловой размер Майкельсон таки у Бетельгейзе измерил — в этом

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Михаил Духонин
12 часов назад
Вот для меня так и остаётся загадкой, откуда такая бешеная медийность у Бетельгейзе? Ну вот, например, чем хуже тот же Антарес? Тоже красный

Представлено самое четкое на сегодняшний день изображение поверхности Бетельгейзе

Игорь Кучер
12 часов назад
Иван, Иначе.У нас ты получаешь зарплату за вычетом налогов и про отпускные там ничего не говорится.Я работал на западе много лет.Работодатель

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Денис Малов
14 часов назад
Пафнутий, лозунги не помешали СССР устроить ядерный могильник на дне Карского моря и даже заниматься подводными ядерными взрывами (как, впрочем, и

Тысячи бочек с радиоактивными отходами пролежали на дне Атлантики почти 80 лет

Roman Markin
15 часов назад
Так это все язык виноват?

Профессор из России обнаружила значительное количество «преувеличений» в комментариях к политическим и музыкальным стримам

Roman Markin
17 часов назад
Ну хоть получается что-то делать в такие времена..

«Газпром нефть» внедрила лазерный аэроконтроль инфраструктуры на Ямале 

Имя Фамилия
17 часов назад
Boris, А название фильма не вспомните? Хотелось бы посмотреть. Люблю такое. :-) Поиск находит только книгу: «Мутант-59» (англ. Mutant 59: The Plastic Eater).

Ученые предложили использовать пластиковые бутылки для производства съедобного печенья со вкусом ванили

Иван Колупаев
18 часов назад
Сергей, да не выдумывайте. Куча народу ходит в отпуск регулярно. Бывает даже напоминают что есть неиспользованные дни. А случаи когда отпуск больше

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Иван Колупаев
18 часов назад
Игорь, можно подумать в любой другой стране мира как-то иначе. Разумеется предприниматель/государство закладывает расходы на содержание

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Андрей Д.
20 часов назад
Иван, бедный товарищ майор, не хотел бы я лезть в те переписки🤣

Российский спортсмен установил новый мировой рекорд по стратосферному прыжку с аэростата

Александр Суворов
20 часов назад
Снимок не с Луны, а с орбиты Луны

Первое фото Земли с Луны, сделанное 60 лет назад

Игорь Кучер
20 часов назад
Брехня.Никакого ОПЛАЧИВАЕМОГО отпуска на западе нет.В течении года, работодатель, снимает определенную сумму с каждой зарплаты и аккумулирует ее

Карта: сколько дней оплачиваемого отпуска получают работники в разных странах

Дмитрий Караваев
21 час назад
Надо срочно подвести газ к участку. 🤔😉

Падение солнечной активности может привести к новому «мини-ледниковью» в 2030-2040 годах

Самые обсуждаемые