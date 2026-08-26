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Falcon 9 B1067 выполнила рекордный 37-й полет

Запуск Falcon 9 / © SpaceX

Старт ракеты состоялся 25 августа с площадки SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде. Falcon 9 вывела на орбиту 29 спутников Starlink, пополнив постоянно расширяющуюся спутниковую группировку SpaceX. Одновременно компания установила новый рекорд в области многоразового использования ракет: спустя восемь минут 23 секунды первая ступень B1067 успешно села на автономную плавучую платформу в Атлантике, выполнив свой 37-й запуск и 37-ю успешную посадку после старта.

Этот запуск стал очередным подтверждением того, насколько важную роль многоразовые ракеты играют в деятельности космической компании Илона Маска, которая в долгосрочной перспективе стремится реализовать свою главную цель — освоение Марса.

SpaceX активно использует ранее летавшие первые ступени Falcon 9, что позволяет компании поддерживать высокую частоту запусков и при этом не задействовать новую ракетную технику для каждой миссии.

Очередной успешный полет продемонстрировал высокий ресурс и надежность технологии многоразового использования Falcon 9, которая позволяет SpaceX регулярно запускать ракеты, возвращать их на Землю и вновь отправлять в космос.