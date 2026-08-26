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Инфографика: самые распространенные языки в мире
Люди по всему миру говорят более чем на семи тысячах языках, однако не все они используются одинаково часто. На инфографику попали самые распространенные языки. Рейтинг учитывает не только носителей, но и тех, кто использует язык в качестве второго.
По данным Ethnologue, доминирует в мире английский язык. На нем говорят более 1,5 миллиарда человек. Распространенность английского языка во многом связана с колониальным прошлым Великобритании. Кроме того, сегодня он стал языком международного общения, который активно используется в том числе в бизнесе и науке.
На втором месте оказался китайский (мандаринский) язык, на котором говорят около 1,2 миллиарда человек. Этот язык лидирует по числу носителей, хотя за пределами Китая на нем говорят намного меньше людей, чем на английском.
Замыкает тройку хинди, на котором говорят более 611 миллионов человек. Также в топ-5 вошли испанский и арабский языки.
Русский язык попал на 11 место, оказавшись между урду (один из языков Индии и государственный язык Пакистана) и немецким. На русском языке говорят более 210 миллионов человек по всему миру.
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Приблизительно 130 миллионов лет назад, когда по земле бродили динозавры, какое-то млекопитающее пробежало по влажной песчаной дюне на территории современной южной части Бразилии. Размер оставленных этим древним существом следов поразил палеонтологов.
Иногда лучшая помощь природе — просто оставить ее в покое и не мешать. Британские экологи доказали, что заброшенная фермерская пашня способна без миллионных затрат и покупных семян превратиться в роскошный цветущий луг. Для этого потребовалось лишь 11 лет времени и обычный ежегодный покос травы.
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