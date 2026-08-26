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Инфографика: самые распространенные языки в мире

Люди по всему миру говорят более чем на семи тысячах языках, однако не все они используются одинаково часто. На инфографику попали самые распространенные языки. Рейтинг учитывает не только носителей, но и тех, кто использует язык в качестве второго.

Инфографика: самые распространенные языки в мире / © Civixplorer

По данным Ethnologue, доминирует в мире английский язык. На нем говорят более 1,5 миллиарда человек. Распространенность английского языка во многом связана с колониальным прошлым Великобритании. Кроме того, сегодня он стал языком международного общения, который активно используется в том числе в бизнесе и науке.

На втором месте оказался китайский (мандаринский) язык, на котором говорят около 1,2 миллиарда человек. Этот язык лидирует по числу носителей, хотя за пределами Китая на нем говорят намного меньше людей, чем на английском.

Замыкает тройку хинди, на котором говорят более 611 миллионов человек. Также в топ-5 вошли испанский и арабский языки.

Русский язык попал на 11 место, оказавшись между урду (один из языков Индии и государственный язык Пакистана) и немецким. На русском языке говорят более 210 миллионов человек по всему миру.