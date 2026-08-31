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Американские студенты нашли древние артефакты перед строительством стадиона

На территории Университета Западной Флориды (США) начали подготовку к строительству футбольного стадиона. Проводя археологическое обследование, студенты обнаружили древние артефакты.

Команда студентов и сотрудников изучает археологический памятник Вудлендского периода на территории кампуса / © Sandra Averhart / WUWF Public Media

Проект нового стадиона, который должен появиться на территории кампуса университета, включал создание водосборных прудов. Изучив планы, специалисты пришли к выводу, что перед началом строительства на этом участке нужно провести археологическое обследование.

Археологические работы не прошли зря. Студенты и сотрудники университета обнаружили сезонный лагерь, который, вероятно, относится к среднему Вудлендскому периоду (300 год до нашей эры — 600 год нашей эры).

Среди артефактов оказались многочисленные фрагменты керамики и несколько сотен каменных отщепов. Сильнее всего специалистов заинтересовал каменный наконечник из таллахаттского песчаника.

Наконечник, изготовленный из таллахаттского песчаника / © Sandra Averhart / WUWF Public Media

Определить возраст находок с помощью радиоуглеродного датирования будет сложно из-за нехватки углеродистого материала. Специалистам пришлось изменить стратегию и использовать другие методы, в том числе анализ состава керамики.