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Крупнейшие компании игровой индустрии: кто лидирует по капитализации
Игровая индустрия сегодня активно развивается. Совокупная стоимость акций некоторых компаний, которые специализируются на видеоиграх, достигает десятков миллиардов долларов. На инфографику попали компании с самой высокой рыночной капитализацией.
Первое место среди публичных компаний, специализирующихся на играх, заняла NetEase. Ее капитализация составила 84,3 миллиарда долларов. Эта компания из Китая выпускает такие игры, как Marvel Rivals и Naraka: Bladepoint.
На втором месте оказалась японская Nintendo с капитализацией 58,93 миллиарда долларов. Эта компания выпустила такие игровые серии, как The Legend of Zelda и Mario.
Замыкает тройку американская Take-Two Interactive Software (46,26 миллиарда долларов). Еще одна компания из США — Roblox — попала на четвертую строчку.
Больше всего в рейтинге оказалось японских компаний — восемь из восемнадцати. Также в рейтинг попали по два представителя из США и Швеции. Среди европейских компаний самая высокая капитализация у польской CD Projekt SA.
При этом игровые компании зарабатывают по-разному. Например, такие компании, как NetEase, Nexon и Playtika, продолжают получать доход после выхода игры благодаря внутриигровым покупкам. CD Projekt и Capcom продают игры за разовую плату. Roblox придерживается другой модели. Платформа размещает игры, которые создают пользователи. Компания зарабатывает на виртуальной валюте.
Стоит отметить, что в рейтинг попали публичные компании, которые в первую очередь специализируются на играх. Из-за этого в списке нет некоторых известных брендов, например Xbox и PlayStation. Xbox принадлежит Microsoft, а PlayStation — часть Sony.
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