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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
20 августа, 07:37
Рейтинг: +700
Посты: 995

Фотоловушки впервые запечатлели самку дальневосточного леопарда, воспитывающую чужих котят

Ученые впервые получили фотодоказательства необычного поведения дальневосточных леопардов: взрослая самка взяла под опеку двух чужих котят. Необычную семью обнаружили специалисты «Земли леопарда» в Приморском крае. 

Сообщество
# биология
# видео
# животные
# леопарды
# природа
# фотографии
Дальневосточный леопард / © ФГБУ «Земля леопарда»
Дальневосточный леопард / © ФГБУ «Земля леопарда»

Первые месяцы жизни котята находились рядом со своей биологической матерью — самкой Leo 158F. Фотоловушки регулярно фиксировали их на российской территории. Позднее семейство переместилось в Китай, а спустя некоторое время вновь появилось в России. Однако на этот раз рядом с котятами находилась уже другая взрослая самка — Leo 195F, получившая кличку Толстушка. С этого момента именно она сопровождала молодых леопардов. Вместе они снова пересекли границу и появились на территории Китая. Тем временем их настоящая мать продолжала отдельно попадать в объективы фотоловушек как в России, так и в Китае.

© ФГБУ «Земля леопарда»

Как произошло разделение семьи и каким образом два котенка оказались под присмотром Толстушки, пока остается неизвестным. Для ученых особенно важно, что на этот раз речь идет не о случайной кратковременной встрече, а о продолжительном совместном передвижении взрослой самки и чужого потомства.

Похожие наблюдения за дальневосточными леопардами известны науке, однако первое из них относится еще более чем к полувековой давности. В заповеднике «Кедровая падь» исследователи по следам на снегу установили, что две самки некоторое время перемещались вместе со своими выводками. Одна из них регулярно отправлялась на охоту, а после удачной добычи возвращалась к группе и делилась пищей с другими животными.

Тогда ученые предположили, что необычное поведение могло быть связано с родственными связями: пришлая самка, вероятно, была дочерью той самки леопарда, на чьей территории оказалась.

Нынешний случай отличается от прежних наблюдений сразу по нескольким причинам. Впервые подобное поведение удалось непосредственно зафиксировать с помощью фотоловушек, а биологическая мать котят продолжает жить отдельно, в то время как ее потомство длительное время находится с другой взрослой самкой.

Установить личности всех участников этой необычной истории удалось благодаря индивидуальному рисунку пятен на шерсти. У каждого дальневосточного леопарда он уникален по форме, размеру и расположению пятен, поэтому специалисты могут идентифицировать конкретных животных, годами отслеживать их перемещения и восстанавливать семейные связи.

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