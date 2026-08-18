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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
18 августа, 09:13
Рейтинг: +1018
Посты: 2108

Спутники показали, как растет главный военный объект Китая

На юго-западе Пекина возводят масштабный военный комплекс, который уже называют китайским аналогом американского Пентагона. Проект, получивший неофициальное название «Пекинский военный город», предположительно станет одним из ключевых пунктов управления Народно-освободительной армией Китая (НОАК) в случае крупномасштабного конфликта.

Сообщество
# Китай
# оружие
# спутники
# строительство
# технологии
Спутниковый снимок строительной площадки «Пекинского военного города» / © Planet Labs
Спутниковый снимок строительной площадки «Пекинского военного города» / © Planet Labs

Строительная площадка находится примерно в 20–30 километрах от центра столицы, в районе водохранилища Чанпин. По имеющимся оценкам, комплекс займет около 1500 акров — почти шесть квадратных километров. Если эти данные верны, его площадь будет примерно в десять раз больше территории Пентагона.

© Planet Labs

Работы начались в 2024 году, а уже спустя два года спутниковые снимки позволили оценить масштаб проекта. На площадке одновременно находилось более сотни строительных кранов, велись интенсивные земляные работы и разрабатывались глубокие котлованы. Все это может свидетельствовать о создании не только наземных зданий, но и крупной сети подземных сооружений.

Предполагается, что новый комплекс должен дополнить или со временем заменить действующий командный объект НОАК в районе Западных холмов. В случае войны он может использоваться как защищенный центр управления для высшего военно-политического руководства Китая.

Особый интерес вызывают возможные подземные укрепленные помещения. Их наличие позволило бы обеспечить устойчивую работу командных структур даже при массированных ударах высокоточным оружием по Пекину и его окрестностям.

Спутниковые изображения, сделанные в ноябре 2025 года, показывали дальнейшее расширение строительной площадки. Кадры июня 2026 года свидетельствуют, что работы продолжаются высокими темпами. Если нынешний график сохранится, новый комплекс может стать одним из крупнейших военных объектов Китая и важнейшим элементом его системы стратегического управления.

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