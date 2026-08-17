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Unitree Robotics представила робота, побившего рекорды человека в беге и прыжках в высоту

Китайская компания Unitree Robotics 17 августа официально представила нового человекоподобного робота под названием «Супермен» (Superman). Он способен прыгать с места примерно на два метра в высоту и развивать максимальную скорость бега 12,66 метров в секунду — оба показателя превышают соответствующие мировые рекорды человека.

Человекоподобный робот «Супермен» (Superman) / © Unitree Robotics

Одновременно официальный видеоканал Unitree опубликовал 30-секундный ролик с демонстрацией возможностей робота. На кадрах «Супермен» без разбега резко отталкивается от земли и поднимается вверх, достигая высоты, почти в 2,4 раза превышающей длину его ног. Сразу после приземления робот переходит к скоростному бегу.

© Unitree Robotics

В Unitree заявили, что от начала проекта до создания полноценного робота прошло чуть больше трех месяцев. При этом разработка по-прежнему находится на этапе стремительной итерации. В ближайшие месяцы компания рассчитывает значительно улучшить управление движениями, устойчивость и энергоэффективность машины.

Появление «Супермена» еще больше расширяет модельный ряд человекоподобных роботов Unitree. На сегодняшний день компания представила шесть соответствующих продуктов: H1 и H2 в составе серии H, G1 серии G, R1 и начальную модель R1-Air серии R, а также GD01 — первый в мире пилотируемый робот-трансформер.

«Супермен» представляет новое направление для Unitree — исследование экстремальных динамических возможностей, включая высокоскоростной бег и прыжки на большую высоту. Тем самым робот формирует заметную технологическую ступень по сравнению с уже существующими моделями компании.

С точки зрения продуктовой стратегии Unitree одновременно развивает два направления.

Первое — снижение порога входа в мир гуманоидной робототехники за счет последовательного удешевления продукции. Представленный в мае 2024 года G1 изначально стоил более 14 690 долларов США (более 1 250 000 рублей), однако цена базовой версии на открытом рынке сейчас снизилась примерно до 12 614 долларов США (более 1 070 000 рублей).

Выпущенный в ноябре 2025 года R1-Air начинается всего с 4437 долларов США (более 377 000 рублей). Таким образом, стоимость человекоподобных роботов впервые приблизилась к уровню, привычному для потребительской электроники.

Второе направление — демонстрация предельных возможностей с помощью разработок вроде «Супермена». Такие проекты позволяют компании постоянно расширять представления отрасли о том, на что способны гуманоидные роботы, одновременно создавая технологический задел для будущих высокотехнологичных применений.

Параллельное развитие этих двух направлений отражает стремление Unitree объединить массовое распространение технологий с созданием передовых разработок. Недорогие модели расширяют пользовательскую и разработческую базу, снижая барьеры для исследований, образования и самостоятельной разработки. Высокопроизводительные роботы, в свою очередь, служат технологической демонстрацией и своеобразным ориентиром бренда, поддерживая интерес со стороны инвесторов и представителей отрасли.