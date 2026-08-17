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Беспилотная субмарина Orca XLUUV впервые преодолела более 1800 километров
Военно-морские силы США совместно со специалистами Управления программ перспективных беспилотных малых кораблей (PEO USC) завершили первую дальнюю миссию беспилотной подводной лодки Orca Extra Large Uncrewed Undersea Vehicle (XLUUV), разработанной компаниями Boeing и Huntington Ingalls.
В ходе испытаний беспилотный аппарат пересек значительную часть восточной акватории Тихого океана. Переход завершился в июле, говорится в заявлении контр-адмирала Криса Кавано, командующего подводными силами ВМС США в Тихом океане.
Orca преодолела более 1800 километров, что стало первым подобным достижением за всю историю программы. Пентагон намерен ускоренными темпами наращивать использование беспилотных систем в Тихоокеанском регионе, рассматривая их как важное усиление пилотируемых самолетов, кораблей, ракетных комплексов и подводных лодок.
Orca относится к крупнейшим беспилотным подводным аппаратам ВМС США и способна выполнять как наступательные, так и оборонительные задачи, определенные в рамках срочных оперативных потребностей для Тихоокеанского театра. В их число входят разведка, наблюдение и рекогносцировка, минная борьба, операции на морском дне и экспедиционная поддержка.
В ближайшем будущем одной из перспективных полезных нагрузок для Orca станет система Hunter, предназначенная для расширения возможностей экспедиционной постановки мин в условиях, когда противник активно противодействует операциям или полностью блокирует доступ в район.
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