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Беспилотная субмарина Orca XLUUV впервые преодолела более 1800 километров

Производство беспилотных субмарин Orca / © Boeing

В ходе испытаний беспилотный аппарат пересек значительную часть восточной акватории Тихого океана. Переход завершился в июле, говорится в заявлении контр-адмирала Криса Кавано, командующего подводными силами ВМС США в Тихом океане.

Orca преодолела более 1800 километров, что стало первым подобным достижением за всю историю программы. Пентагон намерен ускоренными темпами наращивать использование беспилотных систем в Тихоокеанском регионе, рассматривая их как важное усиление пилотируемых самолетов, кораблей, ракетных комплексов и подводных лодок.

Orca относится к крупнейшим беспилотным подводным аппаратам ВМС США и способна выполнять как наступательные, так и оборонительные задачи, определенные в рамках срочных оперативных потребностей для Тихоокеанского театра. В их число входят разведка, наблюдение и рекогносцировка, минная борьба, операции на морском дне и экспедиционная поддержка.

В ближайшем будущем одной из перспективных полезных нагрузок для Orca станет система Hunter, предназначенная для расширения возможностей экспедиционной постановки мин в условиях, когда противник активно противодействует операциям или полностью блокирует доступ в район.