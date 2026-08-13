Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Летчик-испытатель Су-57 рассказал о полетах, в которых инструкции не помогали вернуть управление

Инструкции крайне важны для работы летчиков-испытателей. В таких руководствах прописано большинство возможных ситуаций, с которыми может столкнуться летчик, а также способы их решения. Но, как рассказал герой России, испытатель Су-57 Сергей Богдан, в его работе иногда приходится импровизировать.

Сергей Богдан / © Руслан Кривобок / РИА Новости

Специалисты стараются заранее предсказать, какие неисправности могут возникнуть в работе самолета. Порядок действий в таких ситуациях описывают в инструкциях. Однако испытатели имеют дело с новыми машинами и инструкции не всегда помогают решить непредвиденные проблемы.

Летчик-испытатель Сергей Богдан рассказал про такие инциденты, случившиеся на небольшой высоте. Самолет переставал нормально реагировать на системы управления. Описанные в инструкции методы не помогали. Богдан в такой ситуации имел право прекратить попытки и покинуть машину, но опыт позволял ему тестировать разные варианты решений.

«Ты видишь, что самолет не управляется или вращается, выполняешь одно действие, понимаешь, что оно не помогло, и переходишь к следующему», — поделился опытом летчик.

Богдан отметил, что в экстренных ситуациях важно не терять выдержку и способность логически думать. При этом возможность импровизировать в критические моменты — не случайное везение. Испытатели должны знать конструкцию самолета и понимать аэродинамику. Важную роль играет и опыт.

При этом Богдан пояснил, что такие ситуации — это скорее исключения. Если испытания проходят в штатном режиме, нарушать инструкции недопустимо.