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Одобрено создание первой в мире частной спутниковой навигационной группировки
Калифорнийская компания Xona объявила 4 августа, что Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала разрешение на эксплуатацию полной низкоорбитальной спутниковой группировки, которая будет передавать первый в мире коммерческий навигационный сигнал, работающий совместно с системой GPS.
Решение регулятора принято в преддверии запуска первых шести серийных спутников компании, который намечен на октябрь.
В настоящее время Xona расширяет производство спутников на своем предприятии в городе Берлингейм (штат Калифорния), готовясь к развертыванию системы Pulsar. Она предназначена для устройств и объектов инфраструктуры, которым требуется более точное, надежное и защищенное определение местоположения.
По данным компании, новая сеть обеспечит значительно более устойчивую навигацию: ее сигналы будут до 100 раз мощнее, чем у GPS, при этом для их приема не потребуется замена существующего оборудования.
Новое решение FCC расширяет действие ранее выданной лицензии на спутник Pulsar-0 — последний демонстрационный аппарат компании. Именно он стал первым коммерческим спутником, которому разрешили передавать навигационные сигналы в L-диапазоне, используемом совместно с GPS.
Теперь лицензия распространяется уже не на отдельный испытательный аппарат, а на всю будущую серийную спутниковую группировку.
Благодаря этому Xona стала первой частной компанией, получившей разрешение FCC на создание собственной навигационной системы, которая будет работать параллельно с государственными глобальными навигационными системами США, Европы, Китая и России.
Система Pulsar разработана для работы в уже широко используемом L-диапазоне, а не на менее распространенных навигационных частотах. Сегодня более шести миллиардов устройств, поддерживающих глобальные спутниковые навигационные системы, используют именно этот диапазон. Это означает, что большинство существующих приемников смогут работать с новым сигналом после обновления программного обеспечения или прошивки, без необходимости установки нового оборудования. Для защиты пользователей от подмены координат Xona внедрила собственную технологию динамической криптографической маркировки сигнала.
Поскольку Pulsar передает сигнал значительно большей мощности в непосредственной близости от диапазона GPS, компании пришлось доказать регуляторам, что новая система не создаст помех для существующих навигационных и авиационных сервисов.
Испытания проводились совместно с FCC, другими федеральными ведомствами США, авиационными организациями и зарубежными государственными структурами.
В ходе тестов специалисты оценивали качество сигнала, вероятность возникновения радиопомех, а также совместимость новой системы с критически важной инфраструктурой, включая гражданскую авиацию, службы экстренного реагирования, телекоммуникации и финансовые системы.
Демонстрационный спутник Pulsar-0, запущенный в июне 2025 года, уже выполнил более 350 сеансов передачи сигнала над четырьмя континентами.
Сигналы аппарата были успешно приняты более чем десятком коммерческих навигационных приемников, а проведенные испытания подтвердили возможность работы системы с существующим оборудованием GNSS в реальных условиях эксплуатации.
Получив все необходимые разрешения, компания теперь может перейти от демонстрационных испытаний к полноценному развертыванию своей низкоорбитальной навигационной спутниковой системы.
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