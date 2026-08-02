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Инфографика: откуда произошли названия стран Южной Америки

Происхождение названий стран — важная часть их истории. Инфографика раскрывает этимологию названий стран Южной Америки. Некоторые из них получили свои имена в результате ошибок, о происхождении других исследователи продолжают спорить.

Инфографика: откуда произошли названия стран Южной Америки / © unimaps.world

Авторы инфографики отметили четыре страны, названия которых имеют европейское происхождение — Аргентина, Колумбия, Венесуэла, и Боливия. Однако в их компании должны быть Бразилия и Эквадор.

Самая популярная версия названия Бразилии связана с цезальпинией ежовой. Это дерево полюбилось португальцам, и они назвали его пау-бразил. Схожую древесину — так называемый бразил — арабские торговцы поставляли в Европу с XII века. Правда, позднее оказалось, что древесина все-таки была разной. Арабские торговцы возили ее из Азии.

Название Аргентина произошло от латинского слова argentum, что означает серебро. Изначально регион назвали Рио-де-ла-Плата, что переводится как «Река серебра». По легенде, первые европейские путешественники получили от местных жителей подарки из серебра. Они поверили, что где-то в глубине континента скрываются залежи серебра. Серебра в Аргентине практически не оказалось, зато название осталось.

Колумбия и Боливия получили свои имена в честь людей. Христофор Колумб — мореплаватель и один из первооткрывателей Нового Света. Он первым из европейцев достиг берегов Центральной и Южной Америки. Сам Колумб на территории современной Колумбии никогда не был. При этом многие историки считают, что Колумб до конца жизни не знал, что открыл новый континент.

Боливия получила свое имя в честь Симона Боливара — одного из лидеров в борьбе за независимость испанских колоний. После провозглашения независимости Верхнего Перу страну переименовали в Боливию — как раз в честь Боливара. Также Боливар был первым президентом Великой Колумбии и диктатором в Перу.

Венесуэла получила свое название «Маленькая Венеция» благодаря путешественнику Америго Веспуччи. Во время экспедиции Алонсо де Охеды он увидел жилища местных жителей, которые напомнили ему итальянскую Венецию. При этом участник той же экспедиции Мартин Фернандес де Энсисо приводил другую версию. Он утверждал, что участники экспедиции встретили коренных жителей, которые называли себя Veneciuela. В этом случае название «Венесуэла» может происходить и от местного слова.

Эквадор получил свое имя в честь экватора, так как территория государства расположена по обе стороны от него. До 1830 года Эквадор был частью Великой Колумбии.

Другие же названия стран Южной Америки имеют местное происхождение. Уругвай и Парагвай так назвали в честь рек. По одной из версий, Уругвай с языка гуарани переводится как «река птиц». Парагвай в разных источниках переводят как «великая река» или «рогатая река».

От гидронимов, вероятно, получили свои названия Гайана и Суринам. Название Гайана, как считается, означает «земля многих вод». Суринам так назвали в честь одноименной реки. Название реки, в свою очередь, связывают с коренным народом сурима (Surinen).

Исследователи пока однозначно не установили этимологию слова Перу. По одной из версий, название страны связано с вождем Биру, который в XVI веке жил на территории современной Колумбии. Покорив вождя и захватив его золотые изделия, испанцы стали так звать южные земли, где, по их мнению, находилось еще больше золота. По другой версии, Перу получила свое имя от кечуанского слова pirwa, которое переводится как «зернохранилище». Жители Панамы и Колумбии слышали это слово от торговцев, прибывавших с юга. В итоге они стали называть эти земли «Пиру».

Также нет единой версии происхождения названия Чили. По одной из гипотез, на языке кечуа chiri означало «холод». Также существует предположение, что оно может происходить от слова сhilli, которое на языке мапуче означает «где заканчивается земля».