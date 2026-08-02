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Инфографика: как долго страны ждут вступления в ЕС

Девять стран сегодня имеют статус государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. Но, как видно на инфографике, ждать самого вступления иногда приходится долго.

Инфографика: как долго страны ждут вступления в ЕС / © Reddit

В Евросоюз входят 27 государств. Последний раз объединение расширялось в 2013 году, когда в него вступила Хорватия. В 2020 году блок официально покинула Великобритания.

Девять стран хотят присоединиться к Евросоюзу и уже получили статус кандидатов — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех ждет Турция, которая подала заявку еще в 1987 году. Однако переговоры с ней фактически зашли в тупик. В 2018 году Евросоюз заявил, что не планирует продолжать переговоры о вступлении Турции.

Северная Македония подала заявку в 2005 году. В 2022 году Евросоюз начал со страной переговоры о вступлении. Однако переговоры продолжает тормозить Болгария, не признающая существование македонского языка. Также София требует, чтобы Северная Македония указала в Конституции болгар, как один из официально признанных народов. Одновременно страна требует, чтобы Северная Македония признала у себя в стране болгарское меньшинство, но не требовала признания македонского меньшинства в Болгарии. Ранее против членства выступала и Греция, которую не устраивало название страны. В итоге Македония официально сменила название на Северную Македонию.

В 2008 году заявку подала Черногория, а в 2009 — Албания и Сербия. Черногория стала кандидатом в 2010 году. С тех пор страна приводила свое законодательство в соответствие с требованиями блока. Теперь в ЕС заявляют, что Черногория может присоединиться к союзу уже в 2028 году.

Албания также вышла на финишную прямую переговоров. Власти страны рассчитывают вступить в ЕС уже к 2030 году.

Другая ситуация сложилась в Сербии. От страны требуют ввести санкции против России, а также решить территориальные вопросы с Косово. При этом Сербия продолжает считать Косово частью своей страны. Кроме того, вступлению Сербии препятствует Хорватия.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в 2016 году. Вступление тормозят внутренние разногласия и сложная политическая структура. Евросоюз, судя по всему, поблажек стране делать не планирует.

В 2022 году заявки подали Украина, Молдова и Грузия. Однако в 2024 году власти Грузии отложили вопрос о вступлении до 2028 года.