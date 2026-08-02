Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: как долго страны ждут вступления в ЕС
Девять стран сегодня имеют статус государств-кандидатов на вступление в Евросоюз. Но, как видно на инфографике, ждать самого вступления иногда приходится долго.
В Евросоюз входят 27 государств. Последний раз объединение расширялось в 2013 году, когда в него вступила Хорватия. В 2020 году блок официально покинула Великобритания.
Девять стран хотят присоединиться к Евросоюзу и уже получили статус кандидатов — Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдова, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Дольше всех ждет Турция, которая подала заявку еще в 1987 году. Однако переговоры с ней фактически зашли в тупик. В 2018 году Евросоюз заявил, что не планирует продолжать переговоры о вступлении Турции.
Северная Македония подала заявку в 2005 году. В 2022 году Евросоюз начал со страной переговоры о вступлении. Однако переговоры продолжает тормозить Болгария, не признающая существование македонского языка. Также София требует, чтобы Северная Македония указала в Конституции болгар, как один из официально признанных народов. Одновременно страна требует, чтобы Северная Македония признала у себя в стране болгарское меньшинство, но не требовала признания македонского меньшинства в Болгарии. Ранее против членства выступала и Греция, которую не устраивало название страны. В итоге Македония официально сменила название на Северную Македонию.
В 2008 году заявку подала Черногория, а в 2009 — Албания и Сербия. Черногория стала кандидатом в 2010 году. С тех пор страна приводила свое законодательство в соответствие с требованиями блока. Теперь в ЕС заявляют, что Черногория может присоединиться к союзу уже в 2028 году.
Албания также вышла на финишную прямую переговоров. Власти страны рассчитывают вступить в ЕС уже к 2030 году.
Другая ситуация сложилась в Сербии. От страны требуют ввести санкции против России, а также решить территориальные вопросы с Косово. При этом Сербия продолжает считать Косово частью своей страны. Кроме того, вступлению Сербии препятствует Хорватия.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в 2016 году. Вступление тормозят внутренние разногласия и сложная политическая структура. Евросоюз, судя по всему, поблажек стране делать не планирует.
В 2022 году заявки подали Украина, Молдова и Грузия. Однако в 2024 году власти Грузии отложили вопрос о вступлении до 2028 года.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Команда исследователей из Германии и Турции впервые исследовала ледник на вершине Большого Арарата на высоте более пяти тысяч метров. Две недели в июле 2026 года ученые собирали данные о вечных снегах горы, которые до этого не были тщательно исследованы.
В мире фемтосекундных лазеров и гравитационных волн нельзя обойтись без того, что есть дома у каждого из нас, — скотча, клея, стеклянной и пластиковой посуды. Теперь в арсенал специалистов по микроэлектронике добавилась пищевая пленка.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
11 Марта, 2015
Кольщик, наколи мне цветок сакуры
29 Декабря, 2014
10 кругов ада для iPhone 6
9 Июня, 2015
Психогенеалогия и семейные травмы
29 Апреля, 2020
Лето против коронавируса: кто кого?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии