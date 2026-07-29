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Мировая авиация обновила рекорд по числу рейсов за сутки
Прошлая неделя выдалась насыщенной в мире авиации по целому ряду причин. Тысячи любителей авиашоу стекались на такие мероприятия, как Фарнборо и Ошкош, а Qantas и Airbus вошли в историю благодаря рекордному беспосадочному испытательному полету A350-1000ULR по маршруту Тулуза — Мельбурн. Однако в более широком масштабе вся авиаотрасль попала в заголовки новостей благодаря одному рекордному дню
Четверг, 23 июля 2026 года, стал самым загруженным днем в истории коммерческой авиации с момента начала ведения статистики по количеству выполненных рейсов — только за этот день было зафиксировано более 150 000 перелетов. Если же учесть общую, военную и частную авиацию, общее число приблизилось к 300 000, что сделало этот день вторым по загруженности за всю историю авиации в целом.
Согласно заявлению, опубликованному вчера в социальных сетях популярным сайтом отслеживания полетов Flightradar24, в период с 00:00 до 23:59 23 июля 2026 года было зафиксировано колоссальное количество — 153 359 коммерческих рейсов.
Это самый высокий показатель за все время существования сайта; такие масштабные цифры отражают традиционный летний всплеск авиаперевозок, который обычно приходится на середину или конец июля.
Аналитики связывают столь высокий спрос с пиком туристических поездок в летний период Северного полушария, несмотря на внешние вызовы для отрасли, такие как рост цен на топливо из-за войны в Иране.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правительство испанского автономного сообщества Арагон поддержало строительство гигафабрики по производству аккумуляторов в Фигеруэласе — совместный проект Stellantis и CATL. Решение завершило процесс согласования, открыв путь к реализации проекта TORO.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
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Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
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