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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
29 июля, 13:06
Рейтинг: +1225
Посты: 2788

Мировая авиация обновила рекорд по числу рейсов за сутки

Прошлая неделя выдалась насыщенной в мире авиации по целому ряду причин. Тысячи любителей авиашоу стекались на такие мероприятия, как Фарнборо и Ошкош, а Qantas и Airbus вошли в историю благодаря рекордному беспосадочному испытательному полету A350-1000ULR по маршруту Тулуза — Мельбурн. Однако в более широком масштабе вся авиаотрасль попала в заголовки новостей благодаря одному рекордному дню

Сообщество
# авиация
# история
# рекорды
# самолёты
Мировая авиация обновила исторический рекорд по числу рейсов за сутки / © Getty Images
Мировая авиация обновила исторический рекорд по числу рейсов за сутки / © Getty Images

Четверг, 23 июля 2026 года, стал самым загруженным днем в истории коммерческой авиации с момента начала ведения статистики по количеству выполненных рейсов — только за этот день было зафиксировано более 150 000 перелетов. Если же учесть общую, военную и частную авиацию, общее число приблизилось к 300 000, что сделало этот день вторым по загруженности за всю историю авиации в целом. 

© FlightRadar24 

Согласно заявлению, опубликованному вчера в социальных сетях популярным сайтом отслеживания полетов Flightradar24, в период с 00:00 до 23:59 23 июля 2026 года было зафиксировано колоссальное количество — 153 359 коммерческих рейсов.

Это самый высокий показатель за все время существования сайта; такие масштабные цифры отражают традиционный летний всплеск авиаперевозок, который обычно приходится на середину или конец июля.

Аналитики связывают столь высокий спрос с пиком туристических поездок в летний период Северного полушария, несмотря на внешние вызовы для отрасли, такие как рост цен на топливо из-за войны в Иране. 

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