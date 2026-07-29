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Крупнейший в мире электрический самолет подготовили к первому полету

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало разрешение на проведение летных испытаний демонстратора Heart X1 — крупнейшего в мире полностью электрического самолета. Аппарат стал полноразмерным прототипом перспективного регионального авиалайнера ES-30, разрабатываемого компанией Heart Aerospace.

Heart X1 / © Heart Aerospace

После инспекции, проведенной в международном аэропорту Платтсбург (штат Нью-Йорк), FAA выдало самолету специальный сертификат летной годности экспериментальной категории (Special Airworthiness Certificate – Experimental Category), что позволяет компании немедленно приступить к испытательным полетам.

Размах крыла Heart X1 составляет 32,3 метра, длина фюзеляжа — 23,2 метра, а максимальная взлетная масса превышает 11,3 тонны. Благодаря этим характеристикам самолет станет крупнейшим электрическим летательным аппаратом, когда-либо поднимавшимся в воздух. До сих пор этот рекорд принадлежал модифицированному Cessna Caravan 208B, который выполнил полет в штате Вашингтон в 2020 году.

X1 станет летающей испытательной лабораторией для проверки и доводки новых экологически чистых авиационных технологий, которые впоследствии будут внедрены в серийный самолет ES-30.

ES-30 представляет собой гибридный региональный авиалайнер, рассчитанный на перевозку до 30 пассажиров на маршрутах малой протяженности. Самолет оснащен двумя внутренними электрическими двигателями и двумя внешними турбовинтовыми двигателями. Такая схема позволяет использовать исключительно энергию аккумуляторов, экологически чистое авиационное топливо либо комбинировать оба источника энергии. Это не только снижает эксплуатационные расходы, но и значительно уменьшает выбросы углекислого газа.

Полностью электрическая дальность полета ES-30 составит около 200 километров, а при использовании гибридной силовой установки она возрастет примерно до 800 километров. Полная зарядка аккумуляторов займет около 30 минут, а для эксплуатации самолету будет достаточно взлетно-посадочной полосы длиной около 1,1 километра, что позволит использовать небольшие региональные аэропорты.

Сертификация ES-30 и начало его коммерческой эксплуатации запланированы на 2031 год, а программа испытаний X1 должна стать ключевым этапом на пути к запуску серийного производства самолета.