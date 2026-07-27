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Объявлены победители конкурса, посвященного красоте и хрупкости мангровых лесов Mangrove Photography Awards 2026
Подведены итоги Mangrove Photography Awards 2026 — международного фотоконкурса, посвященного красоте и хрупкости мангровых лесов, которые играют ключевую роль в экосистемах тропических регионов.
Главным победителем стал индийский фотограф Гаурав Патил. Он представил снимок «призрачной» рыболовной сети, светящейся в ультрафиолетовом свете и запутавшейся в мангровых зарослях на приливном побережье деревни Нандгаон в штате Махараштра, к югу от Мумбаи.
Фотография была сделана с 13-секундной выдержкой в ультрафиолетовом диапазоне и привлекает внимание к малоизвестной экологической проблеме: выброшенные рыболовные сети, переносимые морскими течениями, застревают в мангровых лесах, превращая эти жизненно важные природные барьеры в скрытые свалки мусора.
Если вред «призрачных» рыболовных снастей для морской фауны открытого океана уже хорошо изучен, то их накоплению в мангровых экосистемах побережья Индии уделяется значительно меньше внимания. Находясь на стыке суши и моря, мангровые леса собирают отходы сразу с двух направлений.
Помимо главной награды, победители были определены еще в шести основных номинациях: «Птицы», «Пейзаж», «Подводный мир», «Млекопитающие», «Люди — сохранение и восстановление природы» и «Другие виды». Также были вручены специальные награды: «Молодой фотограф года», премия Emirates, премия Персидского залива и премия ЮНЕСКО.
Небольшая стая американских фламинго внимательно наблюдает за молодой акулой во время поиска кормовых участков на мелководье Флоридского залива среди мангровых зарослей.
Индийская белоглазка садится на ветви мангрового дерева на побережье Ирана. Этот вид тесно связан с мангровыми лесами, где птицы кормятся и устраивают гнёзда среди густой листвы.
Два котенка джунглевой кошки выходят из густых мангровых зарослей тигриного заповедника Сундарбан. Этот редкий кадр напоминает, что помимо знаменитых тигров здесь обитают и менее известные виды, приспособившиеся к жизни среди соленой воды, вязкой грязи и ежедневных приливов.
Шелковистый муравьед спит, повиснув на ветвях красного мангрового дерева в птичьем заповеднике Карони на острове Тринидад. Несмотря на то что Международный союз охраны природы относит этот вид к категории «вызывающих наименьшие опасения», в Тринидаде ему по-прежнему угрожают уничтожение среды обитания, лесные пожары и браконьерство. Шелковистый муравьед — самый маленький представитель семейства муравьедов в мире.
Молодая зеленая морская черепаха нашла убежище среди переплетения мангровых корней.
Два илистых прыгуна сошлись в территориальном поединке на влажном иле, широко раскрыв пасти и подняв плавники. Голубые пятна на их теле ярко сверкают на солнце. Снимок показывает уникальную жизнь приливных равнин Сундарбана, где эти необычные рыбы способны ходить, прыгать и даже дышать на суше.
С высоты птичьего полета остров в заводях индийского штата Керала напоминает отпечаток человеческой ноги, а мангровые деревья очерчивают контуры пальцев и подошвы. Многие подобные острова когда-то были покрыты мангровыми лесами, позже вырубленными под кокосовые плантации. Сегодня природа постепенно возвращает утраченные территории.
Стая серых луцианов охотится среди косяка мелкой рыбы под мангровыми кронами в заливе Лак-Бей на острове Бонайре. Фотография была сделана во время научного мониторинга рыб, когда лучи полуденного солнца осветили обычно скрытые взаимоотношения хищников и добычи в подводных мангровых лесах. Этот кадр напоминает, что знаменитые коралловые рифы Бонайре напрямую зависят от мангровых экосистем, служащих убежищем и «питомником» для множества морских животных.
Американская змеешейка начинает подводную охоту в мангровой лагуне. Ее перья не обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря чему птица легко ныряет и стремительно скользит в толще воды, словно выпущенная стрела.
Под сиянием Млечного Пути одинокое мангровое дерево возвышается над мелководьем во время отлива, отражаясь в спокойной воде. Этот образ соединяет древний свет звезд с одной из важнейших прибрежных экосистем нашей планеты.
Пасиджа высаживает саженцы мангров рядом со своим затопленным домом в деревне Бедоно (округ Демак, Центральная Ява). Она остается одной из последних жителей населенного пункта, который покинули более 200 семей после того, как повышение уровня моря и проседание грунта привели к его затоплению.
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Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.
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