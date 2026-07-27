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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 июля, 07:25
Рейтинг: +684
Посты: 975

Объявлены победители конкурса, посвященного красоте и хрупкости мангровых лесов Mangrove Photography Awards 2026

Подведены итоги Mangrove Photography Awards 2026 — международного фотоконкурса, посвященного красоте и хрупкости мангровых лесов, которые играют ключевую роль в экосистемах тропических регионов.

Сообщество
# биология
# животные
# леса
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Guarav Patil
Снимок абсолютного победителя конкурса / © Guarav Patil

Главным победителем стал индийский фотограф Гаурав Патил. Он представил снимок «призрачной» рыболовной сети, светящейся в ультрафиолетовом свете и запутавшейся в мангровых зарослях на приливном побережье деревни Нандгаон в штате Махараштра, к югу от Мумбаи.

Фотография была сделана с 13-секундной выдержкой в ультрафиолетовом диапазоне и привлекает внимание к малоизвестной экологической проблеме: выброшенные рыболовные сети, переносимые морскими течениями, застревают в мангровых лесах, превращая эти жизненно важные природные барьеры в скрытые свалки мусора.

Если вред «призрачных» рыболовных снастей для морской фауны открытого океана уже хорошо изучен, то их накоплению в мангровых экосистемах побережья Индии уделяется значительно меньше внимания. Находясь на стыке суши и моря, мангровые леса собирают отходы сразу с двух направлений.

Помимо главной награды, победители были определены еще в шести основных номинациях: «Птицы», «Пейзаж», «Подводный мир», «Млекопитающие», «Люди — сохранение и восстановление природы» и «Другие виды». Также были вручены специальные награды: «Молодой фотограф года», премия Emirates, премия Персидского залива и премия ЮНЕСКО.

Победитель в номинации «Птицы» / © Mark Ian Cook
Победитель в номинации «Птицы» / © Mark Ian Cook

Небольшая стая американских фламинго внимательно наблюдает за молодой акулой во время поиска кормовых участков на мелководье Флоридского залива среди мангровых зарослей.

Второе место в номинации «Птицы» / © Erfan Samanfar
Второе место в номинации «Птицы» / © Erfan Samanfar

Индийская белоглазка садится на ветви мангрового дерева на побережье Ирана. Этот вид тесно связан с мангровыми лесами, где птицы кормятся и устраивают гнёзда среди густой листвы.

Победитель в номинации «Млекопитающие» / © Kallol Mukherjee
Победитель в номинации «Млекопитающие» / © Kallol Mukherjee

Два котенка джунглевой кошки выходят из густых мангровых зарослей тигриного заповедника Сундарбан. Этот редкий кадр напоминает, что помимо знаменитых тигров здесь обитают и менее известные виды, приспособившиеся к жизни среди соленой воды, вязкой грязи и ежедневных приливов.

Второе место в номинации «Млекопитающие» / © Kerron Noel
Второе место в номинации «Млекопитающие» / © Kerron Noel

Шелковистый муравьед спит, повиснув на ветвях красного мангрового дерева в птичьем заповеднике Карони на острове Тринидад. Несмотря на то что Международный союз охраны природы относит этот вид к категории «вызывающих наименьшие опасения», в Тринидаде ему по-прежнему угрожают уничтожение среды обитания, лесные пожары и браконьерство. Шелковистый муравьед — самый маленький представитель семейства муравьедов в мире.

Победитель в номинации «Другие виды» / © Evan Cooper
Победитель в номинации «Другие виды» / © Evan Cooper

Молодая зеленая морская черепаха нашла убежище среди переплетения мангровых корней.

Высокая оценка жюри в номинации «Другие виды» / © Ashok Behera
Высокая оценка жюри в номинации «Другие виды» / © Ashok Behera

Два илистых прыгуна сошлись в территориальном поединке на влажном иле, широко раскрыв пасти и подняв плавники. Голубые пятна на их теле ярко сверкают на солнце. Снимок показывает уникальную жизнь приливных равнин Сундарбана, где эти необычные рыбы способны ходить, прыгать и даже дышать на суше.

Победитель в номинации «Пейзаж — черно-белая фотография» / © Abijith Soman
Победитель в номинации «Пейзаж — черно-белая фотография» / © Abijith Soman

С высоты птичьего полета остров в заводях индийского штата Керала напоминает отпечаток человеческой ноги, а мангровые деревья очерчивают контуры пальцев и подошвы. Многие подобные острова когда-то были покрыты мангровыми лесами, позже вырубленными под кокосовые плантации. Сегодня природа постепенно возвращает утраченные территории.

Победитель в номинации «Подводный мир» / © Ewan Tregarot
Победитель в номинации «Подводный мир» / © Ewan Tregarot

Стая серых луцианов охотится среди косяка мелкой рыбы под мангровыми кронами в заливе Лак-Бей на острове Бонайре. Фотография была сделана во время научного мониторинга рыб, когда лучи полуденного солнца осветили обычно скрытые взаимоотношения хищников и добычи в подводных мангровых лесах. Этот кадр напоминает, что знаменитые коралловые рифы Бонайре напрямую зависят от мангровых экосистем, служащих убежищем и «питомником» для множества морских животных.

Второе место в номинации «Подводный мир» / © Valentina Cucchiara
Второе место в номинации «Подводный мир» / © Valentina Cucchiara

Американская змеешейка начинает подводную охоту в мангровой лагуне. Ее перья не обладают водоотталкивающими свойствами, благодаря чему птица легко ныряет и стремительно скользит в толще воды, словно выпущенная стрела.

Победитель в номинации «Пейзаж — съемка с земли» / ©  Ryuhei Suguri
Победитель в номинации «Пейзаж — съемка с земли» / ©  Ryuhei Suguri

Под сиянием Млечного Пути одинокое мангровое дерево возвышается над мелководьем во время отлива, отражаясь в спокойной воде. Этот образ соединяет древний свет звезд с одной из важнейших прибрежных экосистем нашей планеты.

Победитель в номинации «Люди — сохранение и восстановление природы» / © Garry Lotulung
Победитель в номинации «Люди — сохранение и восстановление природы» / © Garry Lotulung

Пасиджа высаживает саженцы мангров рядом со своим затопленным домом в деревне Бедоно (округ Демак, Центральная Ява). Она остается одной из последних жителей населенного пункта, который покинули более 200 семей после того, как повышение уровня моря и проседание грунта привели к его затоплению.

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