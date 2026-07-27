  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
27 июля, 08:28
Рейтинг: +684
Посты: 976

Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше

Сколько сна на самом деле необходимо млекопитающим? Согласно исследованию ученых Сэвиджа и Уэста, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), продолжительность сна определяется не только размерами животного. Существенную роль играют рацион питания, среда обитания, скорость обмена веществ и даже место, где животное отдыхает.

Сообщество
# биология
# животные
# инфографика
# Рейтинги
# сон
# статистика
Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше / © Visual Capitalist
Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше / © Visual Capitalist

Какие млекопитающие спят дольше всех?

Абсолютным рекордсменом является малая бурая ночница (Myotis lucifugus), которая спит в среднем 19,9 часа в сутки. Совсем немного ей уступает большая бурая ночница (Eptesicus fuscus) — 19,7 часа, а третье место занимает толстохвостый опоссум — 19,4 часа.

На противоположном конце рейтинга находятся животные, которым требуется минимальное количество сна:

  • жираф — 1,9 часа в сутки;
  • лошадь — 2,9 часа;
  • европейская косуля — три часа.

Самыми «сонными» оказываются главным образом небольшие животные: летучие мыши, опоссумы, броненосцы, белки и некоторые виды обезьян.

Как показал анализ Сэвиджа и Уэста, мелкие млекопитающие обладают более быстрым обменом веществ и быстрее накапливают потребность во сне. При этом они редко спят одним продолжительным периодом — вместо этого их отдых разбит на множество коротких эпизодов в течение суток, что в сумме и дает столь внушительное количество часов сна.

Не менее важную роль играет безопасность. Животные, отдыхающие в хорошо защищенных местах — пещерах, норах или дуплах деревьев, — могут позволить себе спать значительно дольше, поскольку риск нападения хищников у них намного ниже. 

Среди животных с самым коротким сном преобладают крупные травоядные.

Главная причина проста: трава обладает сравнительно низкой энергетической ценностью. Чтобы получить достаточное количество калорий, травоядным приходится проводить значительную часть дня за кормлением, поэтому времени на сон остается гораздо меньше.

Кроме того, жизнь на открытых пространствах требует постоянной бдительности. Необходимость одновременно искать пищу и следить за возможной угрозой со стороны хищников существенно ограничивает продолжительность отдыха. 

Подобно силе, выносливости или способности совершать дальние миграции, сон является эволюционной адаптацией, сформировавшейся под воздействием условий жизни каждого вида.

Например, тигр способен спать до 15,8 часа в сутки, тогда как слон остается активным большую часть 24-часового цикла, поскольку этого требует его образ жизни. Такие различия наглядно демонстрируют удивительное разнообразие эволюционных стратегий млекопитающих. Продолжительность сна, как и многие другие особенности животных, является результатом миллионов лет приспособления к конкретной среде обитания, рациону питания и способам выживания в дикой природе.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Июл
Бесплатно
Объединенные Арабские Эмираты: культурный код, стратегия будущего
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Бобры. Все о речных строителях
Российская государственная библиотека для молодежи
Москва
Лекция
28 Июл
Бесплатно
Тайна «Маленьких Красных Точек»: что скрывает ранняя Вселенная?
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
29 Июл
Бесплатно
Как строят метро в Петербурге
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
Бесплатно
«Отцы и дети» И. Тургенева: не война поколений, а тест на гибкость
ВДНХ
Москва
Лекция
29 Июл
1000
В скольких измерениях мы живем?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
29 Июл
2000
Что мы можем и не можем увидеть на звездном небе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
30 Июл
Бесплатно
Превентивная медицина, биохакинг и спорт
Курилка Гутенберга
Москва
Презентация
30 Июл
Бесплатно
Капицы. Отец и сын
Культурный центр ЗИЛ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
24 июля, 12:05
Андрей Серегин

Лингвисты выяснили, что три тысячи лет назад в мире было в 10 раз больше языков

Сегодня на земле существует примерно 7500 языков, однако ученые давно подозревали, что в прошлом их было значительно больше. Международная группа лингвистов реконструировала историю языкового разнообразия за последние 12 тысяч лет и пришла к выводу, что человечество уже пережило «золотой век» языков, после которого их число начало быстро сокращаться.

Антропология
# голоцен
# колонизация
# культура
# лингвистика
# языки
24 июля, 11:13
Игорь Байдов

Звуки помогли повысить урожайность

Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.

Биология
# ботаника
# звуки
# каннабис
# конопля
# растения
# урожайность
25 июля, 10:46
Александр Березин

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Формально почти вся программа тринадцатого полета самой большой ракеты в истории выполнена. Однако испытания показали неполную отлаженность ключевого элемента системы. SpaceX оказывается в ситуации действительно плотных сроков: до намеченного возвращения людей на Луну всего два года и два месяца.

Космонавтика
# SpaceX
# StarShip
# космос
# лунная гонка
# США
22 июля, 12:28
КАИ

Российские ученые решили проблему герметизации при производстве композиционных материалов

Ученые КНИТУ-КАИ предложили усовершенствованную пресс-форму для компрессионной консолидации в вакууме композиционных материалов и пластмасс с герметичной внутренней полостью. Изобретение относится к области обработки материалов давлением при воздействии вакуума, в частности к устройствам с герметичной внутренней полостью для компрессионной консолидации термопластичных композиционных материалов.

КАИ
# герметизация
# композиты
# материалы
# технологии
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
1 июля, 11:54
Марк Чернов

Историки объяснили, как римляне строили идеально прямые дороги на тысячи километров

Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.

История
# Древний Рим
# инженерия
# инструменты
# история
# Римская империя
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Астрономы могли пропустить сигналы инопланетян из-за «слепого пятна»

    25 июля, 14:10

  2. Астрофизики выяснили, почему солнечный ветер по-разному атакует две стороны Луны

    25 июля, 13:33

  3. Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

    25 июля, 10:46

  4. Постоянную Хаббла предложили измерять по первым звездным скоплениям

    24 июля, 14:46
Выбор редакции

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

19 июля, 20:09

Последние комментарии

Денис Соломин
58 секунд назад
Есть несколько уровней аналитики, которые стоило хотя бы поверхностно охватить, прежде чем делать выводы. Данные можно купить, у Инфотэка

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Елена Фоменко
18 минут назад
Скоро вокруг каждого человека будет свой мир,

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Вадим Кульков
3 часа назад
Так себе выборка..

Как страны мира относятся к США и Китаю

Gavril Milokumov
3 часа назад
Дмитрий, да примерно верная статистика. Она в баррелях. Сауди KSA в год добывает около 600 млн тонн и где-то больше половины из них экспортирует.

Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире

stephanie
3 часа назад
В метро, когда смотрю на новости, натыкаюсь на «tsunami for brainrots» - как будто космические запуски и игры по типу escape tsunami for brainrots https://escapetsunamibrainrots.org/

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

stephanie
3 часа назад
В метро залип на новости про 2026 год, увидел, что «Союз-5» стартует в конце года, а chaves nightmare https://dwarfeatsmountain.org/ тоже в планах, это как два разных сюжета в

Самые интересные космические запуски и миссии 2026 года

Потапов Сергей
5 часов назад
Dmitriy, в России более 100 заводов переработки нефти. Помимо топлива это смазочные материалы, битумные, химические вещества и .т.д.

Инфографика: крупнейшие потребители нефти в мире

Юра Русских
5 часов назад
Станислав, он его уже построил. А гугл то что?

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Роман Родыгин
5 часов назад
Про Гренландию - зря Вы так. В Гренландии куча археологических объектов осталась от эпохи викингов. Руины, как минимум, одного каменного здания до

Недавние археологические открытия, изменившие представление об истории

Станислав По
6 часов назад
Михаил, А кто же еще? ЦРУ на майдане войну начали, а до того 20 лет готовили. А до того объявили холодную войну недавним союзникам, только что

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Кирилл Канаев
6 часов назад
Всю жизнь убирали, ели и здоровы никто не помер

Безопасно ли есть варенье, полностью убрав сверху образовавшуюся плесень?

Алексей Годованюк
6 часов назад
Это что-то про "сферического коня" в вакууме? Да точно! Эта инфографика однозначно бред сумасшедшего. Ярчайший тому показатель, зачисление Украины

Карта: распределение стран по уровню дохода

Михаил Рожко
9 часов назад
Станислав, простите, но у вас какие-то странные мысли. К примеру в самой Германии люди очень трагически воспринимают то, что их страна когда то была

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Михаил Рожко
9 часов назад
Станислав, вы ещё скажите что они войну начали - не несите бред. Любая война ужасна, но ещё ужаснее винить тех, кто обороняется, а не нападает.

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Антон Кучерук
9 часов назад
В списке Эстония. А там прям туристы в очередь стояли? Думаю эта страна из разряда треш туров, как по каким нибудь Чаду или Белизу

Какие страны больше всего приобрели и потеряли туристов

Станислав По
9 часов назад
Иван, Западная цивилизация - фашист. У них с самого начала в своей основе лежала идея исключительности позволяющая им морально грабить и убивать

Семь технологий, которые делают рои военных беспилотников умнее и опаснее

Андрей Гаврилов
9 часов назад
О, нацистское соципатье из кожи вон лезет чтобы все поняли что оно из себя представляет. Знакомит нас со своим "особо богатым внутренним миром",

Иран против США: технологические возможности стран на поле боя

Станислав По
9 часов назад
Гуглаг он строит

Google строит вокруг интернета ИИ-ограду, отсекая сайты от аудитории

Ден Толмачёв
9 часов назад
У щеневмерликов пуканы рвёт.

Рейтинг стран-лидеров по объему ВВП по паритету покупательной способности в 2026 году

Иван Колупаев
11 часов назад
Николай, "мы столько вбухали осталось чуть-чуть" это всегда работает 🙂 Ну почти. Однако вероятность что Китай окажется на Луне раньше растет.

Starship впервые в истории вывел в космос полезную нагрузку — чтобы сразу сжечь ее в атмосфере

Самые обсуждаемые