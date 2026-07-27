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Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше

Сколько сна на самом деле необходимо млекопитающим? Согласно исследованию ученых Сэвиджа и Уэста, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), продолжительность сна определяется не только размерами животного. Существенную роль играют рацион питания, среда обитания, скорость обмена веществ и даже место, где животное отдыхает.

Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше / © Visual Capitalist

Какие млекопитающие спят дольше всех?

Абсолютным рекордсменом является малая бурая ночница (Myotis lucifugus), которая спит в среднем 19,9 часа в сутки. Совсем немного ей уступает большая бурая ночница (Eptesicus fuscus) — 19,7 часа, а третье место занимает толстохвостый опоссум — 19,4 часа.

На противоположном конце рейтинга находятся животные, которым требуется минимальное количество сна:

жираф — 1,9 часа в сутки;

лошадь — 2,9 часа;

европейская косуля — три часа.

Самыми «сонными» оказываются главным образом небольшие животные: летучие мыши, опоссумы, броненосцы, белки и некоторые виды обезьян.

Как показал анализ Сэвиджа и Уэста, мелкие млекопитающие обладают более быстрым обменом веществ и быстрее накапливают потребность во сне. При этом они редко спят одним продолжительным периодом — вместо этого их отдых разбит на множество коротких эпизодов в течение суток, что в сумме и дает столь внушительное количество часов сна.

Не менее важную роль играет безопасность. Животные, отдыхающие в хорошо защищенных местах — пещерах, норах или дуплах деревьев, — могут позволить себе спать значительно дольше, поскольку риск нападения хищников у них намного ниже.

Среди животных с самым коротким сном преобладают крупные травоядные.

Главная причина проста: трава обладает сравнительно низкой энергетической ценностью. Чтобы получить достаточное количество калорий, травоядным приходится проводить значительную часть дня за кормлением, поэтому времени на сон остается гораздо меньше.

Кроме того, жизнь на открытых пространствах требует постоянной бдительности. Необходимость одновременно искать пищу и следить за возможной угрозой со стороны хищников существенно ограничивает продолжительность отдыха.

Подобно силе, выносливости или способности совершать дальние миграции, сон является эволюционной адаптацией, сформировавшейся под воздействием условий жизни каждого вида.

Например, тигр способен спать до 15,8 часа в сутки, тогда как слон остается активным большую часть 24-часового цикла, поскольку этого требует его образ жизни. Такие различия наглядно демонстрируют удивительное разнообразие эволюционных стратегий млекопитающих. Продолжительность сна, как и многие другие особенности животных, является результатом миллионов лет приспособления к конкретной среде обитания, рациону питания и способам выживания в дикой природе.