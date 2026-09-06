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Необычная черепаха-альбинос из Боливии

Черепахи-альбиносы выглядят необычно, к тому же такие особи встречаются крайне редко. Недавно черепаха с альбинизмом родилась в Боливии.

Podocnemis unifilis с альбинизмом / © Sernap

В Национальном заповеднике амазонской дикой природы Манурипи появился детеныш терекая (Podocnemis unifilis) с очень необычным внешним видом. У маленькой черепахи панцирь оказался светлым, а пигментация кожи практически отсутствовала.

О находке рассказали представители Национальной службы охраняемых природных территорий Боливии. Специалисты отметили, что такие черепахи редко появляются на свет. В 2024 году зарегистрировали три подобных случая, а в 2025 году — ни одного.

Обычные Podocnemis unifilis имеют зеленовато-желтую окраску. У черепах-альбиносов зеленый пигмент отсутствует. Они кажутся почти прозрачными, а кожа их выглядит розоватой из-за просвечивающих сосудов.

Обычные Podocnemis unifilis и особь с альбинизмом / © Eduardo Franco, RAI

Даже обычные Podocnemis unifilis в Боливии относят к уязвимым видам. Это связано в том числе с утратой среды обитания и изменением климата.