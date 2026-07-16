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Страны с самым большим количеством собак в мире
Известное выражение «Собака — лучший друг человека», авторство которого приписывают прусскому королю Фридриху II (1740–1786), не теряет своей актуальности и сегодня. Собаки давно стали не просто домашними питомцами: они дарят людям преданность, эмоциональную поддержку, чувство безопасности и становятся полноправными членами семьи.
Неудивительно, что миллионы людей по всему миру выбирают именно собаку в качестве домашнего любимца. Хотя этих четвероногих друзей можно встретить практически в каждой стране, в некоторых государствах их численность особенно велика. Причины могут быть разными — культурные традиции, любовь к животным или особенности образа жизни, — но именно эти страны являются мировыми лидерами по количеству собак.
Соединенные Штаты лидируют по количеству домашних собак — здесь их насчитывается около 90 миллионов. Самой популярной породой остается лабрадор-ретривер: в Американском клубе собаководства (AKC) зарегистрировано более 98,3 тысячи представителей этой породы.
В Бразилии собаки являются самыми популярными домашними животными. Национальной породой считается фила бразилейро (бразильский мастиф), известный своими охранными качествами.
Несмотря на действующие в ряде крупных китайских городов ограничения, предусматривающие содержание не более одной собаки на семью, в стране насчитывается свыше 54,3 миллиона собак. Наиболее популярные породы — пекинес, чау-чау, шарпей и тибетский мастиф.
Популяция собак в Японии составляет около 20 миллионов. В японской культуре к ним относятся с особой заботой: многие питомцы питаются вместе с хозяевами, а по всей стране работают многочисленные кафе и другие заведения, где рады посетителям с собаками.
В России насчитывается примерно 17,6 миллиона собак, а 32% российских семей содержат хотя бы одного питомца. При выборе породы россияне нередко отдают предпочтение собакам, обладающим хорошими охранными качествами и способным легко переносить суровый климат.
В Великобритании проживает около 12 миллионов собак. Средняя продолжительность их жизни составляет 14 лет.
В Германии насчитывается примерно 10,3 миллиона собак. Страна считается одной из самых дружелюбных к владельцам животных: с собаками разрешено посещать многие общественные места.
В индийской культуре собаки имеют особое, во многом священное значение. Домашняя популяция оценивается примерно в 10,2 миллиона животных.
В Аргентине обитает около 10 миллионов собак. Национальной породой считается аргентинский дог — мощная и выносливая собака, известная своей преданностью и защитными качествами.
Численность собак в Испании оценивается примерно в 9,31 миллиона. Одной из самых популярных пород является испанский мастиф, пользующийся в стране такой же любовью, как лабрадор-ретривер в Соединенных Штатах.
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