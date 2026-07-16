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Беспилотный «истребитель» YFQ-44A Fury впервые запустил ракету AIM-120 AMRAAM
Перспективный беспилотный летательный аппарат YFQ-44A Fury, разработанный компанией Anduril в рамках программы «Совместный боевой самолет» (Collaborative Combat Aircraft, CCA) ВВС США, впервые выполнил боевой пуск управляемой ракеты класса «воздух – воздух» AIM-120 AMRAAM по имитированной цели.
Это также первый случай, когда американский беспилотный «истребитель» успешно применил боевую ракету такого типа, что стало важной вехой как для самого YFQ-44A, так и для всей программы создания ведомых боевых дронов.
Испытания прошли на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) при участии 412-го испытательного авиакрыла. В тестах была задействована объединенная группа Air Dominance Combined Test Force, в которую вошли военнослужащие, гражданские специалисты и представители подрядных организаций. Их задача заключалась в проверке и подтверждении расчётных моделей, необходимых для безопасного проведения боевого пуска.
Ракета AIM-120 Advanced Medium Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) была запущена над закрытым воздушным пространством пустыни Мохаве по цифровой (виртуальной) цели. В текущей конфигурации YFQ-44A способен нести вооружение на двух внешних узлах подвески — по одному под каждым крылом.
Сценарий испытания выглядел следующим образом: беспилотник взлетел с авиабазы Эдвардс, программная платформа Lattice получила данные о цели, оператор дал команду на ее поражение, после чего YFQ-44A автономно выпустил ракету AIM-120.
Хотя нынешний пуск стал первым для американских беспилотных «истребителей», США не стали первой страной, успешно применившей подобный концепт. В декабре 2025 года турецкий ударный беспилотник Kızılelma впервые запустил две ракеты класса «воздух – воздух» Gökdoğan, одна из которых поразила реальную беспилотную воздушную цель. Позднее, также в декабре 2025 года, Королевские военно-воздушные силы Австралии совместно с компанией Boeing испытали запуск ракеты AIM-120 AMRAAM с беспилотника MQ-28 Ghost Bat. Тогда ракета успешно уничтожила реактивную мишень.
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