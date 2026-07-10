  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
10 июля, 11:11
Рейтинг: +253
Посты: 928

Как жители стран Европы передвигаются по стране: доля автомобильных поездок

В Европе автомобили остаются главным транспортом для поездок внутри страны. На инфографике показана доля пассажирооборота, приходящаяся на легковые автомобили.

Сообщество
# автомобили
# Европа
# Инфографики
# карта
# транспорт
Как жители стран Европы передвигаются по стране: доля автомобильных поездок / © depredador93
Как жители стран Европы передвигаются по стране: доля автомобильных поездок / © depredador93

Авторы инфографики использовали показатель пассажиро-километров. Он рассчитывается как произведение количества пассажиров на пройденное ими расстояние. Таким образом, эти данные не отражают долю людей, пользующихся автомобилем, уровень автомобилизации или вид транспорта, выбираемый для поездок на работу.

Лидером по использованию автомобилей оказалась Черногория. Там доля автомобилей в пассажирообороте составила 97,8 процента. На поезда пришлось 1,2 процента, на автобусы — 0,9 процента. 

Высокую долю в пассажирообороте у автомобилей также зафиксировали в Северной Македонии — 92,3 процента. Доля поездов там составила 0,2 процента, автобусов — 7,5 процента.

Замыкает тройку лидеров Литва. На автомобили там пришлось 92,1 процента, на поезда — один процент, на автобусы — 6,8 процента.

Самая низкая доля пассажирооборота у автомобилей оказалась в Швейцарии — 72,5 процента. Одновременно эта страна стала лидером по доле поездов — 21,2 процента. На автобусы там пришлось 6,3 процента.

В Турции показатель автомобилей составил 74,1 процента, поездов — 1,6 процента. Одновременно Турция стала страной с самой высокой долей автобусного транспорта (24,3 процента).

В Венгрии доля автомобилей составила 75,5 процента. Также менее 80 процентов пассажирооборота пришлось на автомобили в Австрии, Словакии и Ирландии.

Как жители стран Европы передвигаются по стране: доли автомобилей, поездов и автобусов / © depredador93
Как жители стран Европы передвигаются по стране: доли автомобилей, поездов и автобусов / © depredador93

Стоит отметить, что более длинные поездки оказывают большее влияние на показатель, чем короткие. Например, если в стране люди часто совершают дальние поездки на автомобиле, то доля машин в пассажирообороте окажется высокой. При этом в повседневной жизни многие жители могут использовать общественный транспорт, но на небольшие расстояния.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
10 Июл
700
Изобретение Америки: идеи, революция и рождение новой республики
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
10 Июл
600
Бензин не кончится!
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Орган из пластика и клеток: новая медицина без экспериментов на людях
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Биологические эксперименты в космосе в настоящее время
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Научная карьера в сельском хозяйстве: как защитить докторскую в 33 года и стать директором института?
ВДНХ
Москва
Лекция
11 Июл
Бесплатно
Физика звука
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
11 Июл
Бесплатно
Космос с берегов Инда и Ганга
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
12 Июл
Бесплатно
Достижения современной физики
Космонавтика и авиация
Москва
Кинолекторий
13 Июл
Бесплатно
Моя Антарктида
Русское географическое общество
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
9 июля, 14:20
МГППУ

Психологи выяснили, почему молодежь не спешит в ЗАГС

Готовность к браку — это сочетание мотивов, знаний, навыков и качеств личности, которые обеспечат построение узаконенных отношений с любимым человеком. Исследователи из МГППУ выявили, как отличаются способность к эмпатии, коммуникативная компетентность, хозяйственно-бытовые навыки и распределение ролей в семье у людей в браке, сожителей и у людей без постоянного партнера для совместного проживания.

МГППУ
# брак
# молодежь
# отношения
# Психология
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
9 июля, 18:33
Редакция Naked Science

Российский ученый Артем Оганов получил международную госпремию Китая

Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.

Медиа
# китай
# награда
# научная премия
# российские ученые
9 июля, 13:06
Редакция Naked Science

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.

Медиа
# «ВКонтакте»
# YouTube
# аудитория
# блокировки
# видеосервис
# интернет
# медиа
4 июля, 09:30
Любовь С.

Древнейшие звезды Млечного Пути помогли уточнить возраст Вселенной

Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.

Астрономия
# вселенная
# звезды
# постоянная Хаббла
# спектроскопия
# стандартная космологическая модель
9 июля, 18:33
Редакция Naked Science

Российский ученый Артем Оганов получил международную госпремию Китая

Торжественная церемония прошла в Пекине, на совместном заседании ведущих научных организаций Китая и XI съезда Китайской ассоциации науки и техники. Вручал награды председатель КНР Си Цзиньпин. Оганов получил премию за научно-техническое сотрудничество. Эта награда считается одной из самых престижных в сфере науки.

Медиа
# китай
# награда
# научная премия
# российские ученые
10 июня, 11:51
Александр Березин

Американские ученые заявили о первом в истории создании GPS-помех из космоса — русскими спутниками

Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.

Оружие и техника
# GPS
# космонавтика
# космос
# спутники
25 июня, 16:20
Любовь С.

Физики уточнили возможные размеры Вселенной

Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.

Астрономия
# бесконечность
# вселенная
# геометрия
# пространство
# реликтовое излучение
# свет
# топология
25 июня, 15:09
Марк Чернов

Физики подтвердили гипотезу о существовании двух жидких состояний воды

Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.

Физика
# вода
# Молекулярная биология
# структура воды
# фазовые переходы
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древнейшие ножки морской лилии сохранились в окаменелости возрастом 452 миллиона лет

    10 июля, 10:52

  2. Геохимия Европы и Энцелада может скрыть признаки подледной жизни

    10 июля, 10:06

  3. Тихие прогулки в лесу опаснее громких: почему молчать — плохая идея

    10 июля, 09:46

  4. Ученые выявили генетические маркеры разных форм ювенильной склеродермии

    10 июля, 08:30
Выбор редакции

Климатический «щелчок»: может ли Эль-Ниньо изменить привычный нам мир

8 июля, 13:25

Последние комментарии

Elusive Joe
12 минут назад
Что ж, видимо нас ждёт волна ещё более сильных ограничений ютуба и вотсапа, что б макс не грустил...

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Sam Dowson
1 час назад
Вконтакт стало практически невозможно зайти. Чем его напичкали - неясно, но в смартфоне и на компе чтобы зайти на страницу нужно обождать с минуту,

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Neman river
2 часа назад
Евгений, скрепным идиотам, вроде тебя, повсюду бандеровцы мерещаться. Я к Украине имею такое же отношение, как ты в своем мухосранске к чистоте и

Всего 36 стран: инфографика о том, где сельское население все еще преобладает над городским

Дэн М
3 часа назад
Ваня, литература бывает опирается на науку. В данном случае с одинаковой долей вероятности возможна и точка зрения Ферми, и точка зрения Лавкрафта,

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Дэн М
3 часа назад
Ваня, 80-90е рост мощности, ок. А что за мегапроекты в те времена были созданы тогда? Атари? Интел? Биологические нейросеть перемножают не хуже

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Maks Umbriaco
5 часов назад
Я лишь прямой вопрос задал, а вместо ответа ты начал пытаться устыдить меня в том, что сам придумал в своей голове и юлить

Сколько часов нужно работать жителям Европы, чтобы купить GTA VI

Андрей Степанов
5 часов назад
Андрей, ну это очень наивно с их стороны, потому что эффект явно обратный. Всё больше и больше сторонников жесткой линии.

Инфографика: ВВП каких крупнейших экономик мира вырастет сильнее всего 

Евгений Болданов
7 часов назад
Сергей, всему своё время

Карта всех успешных и частично успешных посадок на Луну

Riga Style
7 часов назад
Юрий, почему то русские до сих пор же не понимают почему в Америке во многих местах строят дома так, Вопреки стереотипам, дерево отлично подходит

Роботы напечатали 100 домов: в США завершили самый масштабный проект 3D-строительства жилья в мире

Nikita Lazarenko
10 часов назад
Вопрос другой, сколько и кто заработал на запретах и попытках сделать альтернативу которая не работает? Греби пока есть

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Иван Колупаев
10 часов назад
Иван, а у вас откуда? У меня из пресс релиза компании которая заявляла в 2021 г. что на Ок и ВК ежегодно загружалось 250 млн роликов. И эту базу они туда и

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Иван Иванов
11 часов назад
Иван, Вы опять думаете, что ценность контента оцениваться 1к1 и количество аудитории 1 к 1. Много видео это просто частичные копии контента с ютуба.

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Алексей Быков
11 часов назад
Джимме, в современности практически любой писака без ИИ — это бухгалтер без калькулятора. Зачастую это означает бездарно выброшенное личное и

Устоявшаяся модель роста волос, десятилетиями царившая в биологии, оказалась неверной

Иван Иванов
12 часов назад
Дэн, Какое вообще отношение к науке имеют литературные произведения? Ну это понятно, что пока на земле люди не могут ничего кроме земли

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Иван Иванов
12 часов назад
Дэн, Путать не нужно, одни задачи можно выполнить, а другие нельзя. Ну выжило и что? Ну какая эта жизнь в 50х годы без компьютеров и интернета? То что

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Иван Колупаев
12 часов назад
Иван, если вы во вконтактик не ходите это не значит что никто не ходит. Я в курсе что на ютубе миллиарды пользователей, и там много всего разного, но

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Дэн М
12 часов назад
Autotrade222, а прародина человечества африканский континент. Че дальше то? Сибирь уже продана Китаю с потрохами и возможно остатками населения, которое

Инфографика: сколько букв в европейских алфавитах

Иван Иванов
12 часов назад
Иван, Люди в вк намного менее активны и загружают меньше, даже если очень постараться сравнивать там минимум в 1000 раз будет. На ютубе просто масса

YouTube в России вырос даже с ограничениями, в отличие от «VK Видео»

Дэн М
12 часов назад
Стасян, фашистов там дохера, протирай глазки, а то потеряешь, Xyeта пропутинская

Спутник показал, как выглядит температурный рекорд Европы из космоса

Дэн М
12 часов назад
Альберт, а у Вас за лайки и дизлайки зарплата платится? Речь про развитие мысли, Циолковский и Ферми развивал одну и ту же тему в данном случае.

Парадокс Ферми связали с незаметной экспансией ИИ-цивилизаций

Самые обсуждаемые