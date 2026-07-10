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Как жители стран Европы передвигаются по стране: доля автомобильных поездок

В Европе автомобили остаются главным транспортом для поездок внутри страны. На инфографике показана доля пассажирооборота, приходящаяся на легковые автомобили.

Как жители стран Европы передвигаются по стране: доля автомобильных поездок / © depredador93

Авторы инфографики использовали показатель пассажиро-километров. Он рассчитывается как произведение количества пассажиров на пройденное ими расстояние. Таким образом, эти данные не отражают долю людей, пользующихся автомобилем, уровень автомобилизации или вид транспорта, выбираемый для поездок на работу.

Лидером по использованию автомобилей оказалась Черногория. Там доля автомобилей в пассажирообороте составила 97,8 процента. На поезда пришлось 1,2 процента, на автобусы — 0,9 процента.

Высокую долю в пассажирообороте у автомобилей также зафиксировали в Северной Македонии — 92,3 процента. Доля поездов там составила 0,2 процента, автобусов — 7,5 процента.

Замыкает тройку лидеров Литва. На автомобили там пришлось 92,1 процента, на поезда — один процент, на автобусы — 6,8 процента.

Самая низкая доля пассажирооборота у автомобилей оказалась в Швейцарии — 72,5 процента. Одновременно эта страна стала лидером по доле поездов — 21,2 процента. На автобусы там пришлось 6,3 процента.

В Турции показатель автомобилей составил 74,1 процента, поездов — 1,6 процента. Одновременно Турция стала страной с самой высокой долей автобусного транспорта (24,3 процента).

В Венгрии доля автомобилей составила 75,5 процента. Также менее 80 процентов пассажирооборота пришлось на автомобили в Австрии, Словакии и Ирландии.

Как жители стран Европы передвигаются по стране: доли автомобилей, поездов и автобусов / © depredador93

Стоит отметить, что более длинные поездки оказывают большее влияние на показатель, чем короткие. Например, если в стране люди часто совершают дальние поездки на автомобиле, то доля машин в пассажирообороте окажется высокой. При этом в повседневной жизни многие жители могут использовать общественный транспорт, но на небольшие расстояния.