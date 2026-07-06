Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Более тысячи рабочих на заводе General Motors заменили пятьюдесятью роботами

Один из самых влиятельных профсоюзов США резко раскритиковал руководство General Motors после того, как на флагманском предприятии компании в Детройте более тысячи сотрудников фактически лишились работы, уступив место нескольким десяткам новых промышленных роботов.

Роботизированный манипулятор / © Sven Hoppe

Сокращение объема работ совпало с вводом в эксплуатацию 50 производственных роботов с элементами искусственного интеллекта, установленных на заводе Factory Zero — ключевой площадке General Motors по выпуску электромобилей.

После запуска новых роботизированных комплексов, утверждает профсоюз United Auto Workers (UAW), более тысячи работников были переведены в статус вынужденного простоя. Формально они не уволены, однако и работать не могут. При этом для большинства сотрудников такая ситуация фактически равнозначна увольнению.

Речь идет о 50 роботизированных манипуляторах, которые General Motors предпочитает называть «коботами», подчеркивая, что они предназначены для совместной работы с человеком. Эти машины, разработанные компанией Fanuc, в основном выполняют операции по креплению кузовных панелей электромобилей.

По сравнению с традиционными промышленными роботами коботы работают на меньшей скорости, потребляют меньше электроэнергии и оснащены большим количеством систем аварийной остановки, что делает их безопаснее при взаимодействии с персоналом.

Внедрение новой роботизированной линии произошло спустя несколько месяцев после того, как General Motors намеренно сократила темпы производства электромобилей, стремясь избежать перепроизводства. Иными словами, компания ограничивала выпуск продукции, чтобы не допустить снижения цен на свои электромобили.

Такое совпадение заставляет предположить, что Factory Zero стал своеобразным испытательным полигоном для новой роботизированной системы. Для работников автомобильной отрасли в Детройте и других регионах это может стать тревожным сигналом.