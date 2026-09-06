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Почему мужчины вспоминают бывших даже в счастливом браке
Ностальгия по бывшим — обычное психологическое явление, подтвержденное исследованиями. При этом опрос показал, что мужчины часто думают о бывших девушках, даже если счастливы в новых отношениях.
Во многих популярных фильмах воспоминания о бывших партнершах становятся центральной линией сюжета. Журналисты издания Metro заинтересовались, как часто такое случается в реальной жизни. Мужчины поделились с ними своими историями.
Некоторые герои публикации рассказали, что находятся в счастливом браке, но до сих пор вспоминают свою бывшую. Один из участников опроса признался, что думает о бывшей спустя 21 год после расставания.
Еще один участник опроса рассказал, что у него есть семья, дети. Он бы не хотел вернуть бывшую партнершу, но иногда вспоминает ее и думает о том, насколько иначе могла сложиться его жизнь.
Кто-то из героев публикации продолжает иногда общаться с бывшими. Один из участников даже признался, что девушки, о которых он вспоминает, напоминают ему о более простых временах.
При этом мысли о бывшем партнере не всегда портят нынешние отношения. Как отметила психолог Джиджи Энгл, если мужчина думает о бывших партнершах, это не означает, что он несчастлив в нынешних отношениях.
«Вы можете чувствовать себя в безопасности, быть счастливы и довольны отношениями со своим стабильным партнером, но при этом вас все равно может привлекать сама идея чего-то недоступного», — отметила Энгл.
По ее словам, «мозгу трудно желать то, что у него уже есть». Эксперт также считает, что важную роль играет ностальгия. Она отметила, что человек склонен идеализировать людей из прошлого.
«Наш мозг сосредотачивается на хороших сторонах прежних отношений или положительных качествах бывшего партнера, игнорируя отрицательные», — пояснила эксперт.
При этом важно, чтобы такие мысли не становились все более частыми и навязчивыми. В этой ситуации полезно разобраться, что на самом деле за ними стоит.
«Скучать по этому человеку — нормально. Но если вы настолько зацикливаетесь на «той, что ушла», что начинаете вредить себе или своим отношениям либо сравнивать каждого нового партнера с бывшим, это уже нездорово и требует внимания», — пояснила Джиджи.
Некоторые исследования также посвящены ностальгии, в том числе по бывшим партнерам. В исследовании, опубликованном в журнале Emotion, международная группа ученых пришла к выводу, что ностальгия как по нынешнему, так и по бывшему партнеру повышала субъективную удовлетворенность текущими отношениями. При этом у людей, находившихся на ранних этапах отношений, ностальгия немного уменьшала желание вкладываться в это партнерство.
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