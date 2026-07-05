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Температура поверхности океана в июне достигла рекордного уровня
Температура поверхности океана в июне достигла рекордно высокого уровня, превзойдя показатели, установленные в 2024 году. Ученые не исключают новых погодных рекордов в ближайшее время.
По данным Европейской климатической службы «Коперник», 21 июня температура поверхности океана за пределами полярных регионов превзошла значения, зафиксированные в это же время в 2023 и 2024 годах. Исследователи опасаются, что новый максимум может повлиять на погоду, глобальный климат и морские экосистемы.
Когда в июне 2023 года зафиксировали новый рекорд, ученые назвали его «тревожным» и «ужасающим». Тот скачок температуры предшествовал развитию Эль-Ниньо, разрушительных наводнений и сильных штормов во многих регионах мира.
Внимание общества сейчас приковано к рекордным температурам на суше. Однако именно океаны позволяют наиболее точно оценить изменение климата Земли. Океаны поглощают более 90% избыточной энергии, возникающей преимущественно из-за сжигания ископаемого топлива.
По словам ученых, пока сложно сказать, станет ли этот нагрев поверхности океана временным или усилится в будущем. Однако директор Европейской климатической службы «Коперник» Карло Буонтемпо предупредил, что при таких температурах океана и надвигающемся Эль-Ниньо люди могут ожидать новых температурных рекордов в ближайшие месяцы.
Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Мы много знаем о том, как цивилизации до нас строили дома и дороги, но с объектами материальной культуры дела обстоят сложнее. Ремесленные техники часто хранились в строгом секрете и могли быть случайно утрачены при неудачном стечении обстоятельств. Так случилось с ювелирной техникой цзинь чжэ сы.
Японские исследователи выловили у берегов Окинавы пластиковую бутылку с узким горлышком, внутри которой сидел большой живой краб. В итоге ученые смогли найти ответы на несколько возникших в связи с этой находкой вопросов: как краб попал в бутылку, сколько там находился и как ему удалось выжить?
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
В вакууме космоса два металлических предмета, прижатые друг к другу, могут спонтанно свариться без какого-либо нагрева. Из-за отсутствия кислорода на поверхностях деталей разрушается защитный слой, в результате чего свободные электроны начинают мгновенно перемещаться между ними и соединяют два элемента в один монолит.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
Ученые впервые на молекулярном уровне доказали, что обычная вода одновременно состоит из двух разных жидких состояний — более плотного и менее плотного, которые непрерывно сменяют друг друга. Раз молекулярная «двойственность» действительно существует, это подтверждает спорную 30-летнюю гипотезу. Новое открытие поможет, наконец, объяснить десятки «странных» физических аномалий воды, включая ее расширение при замерзании и парадоксальное изменение вязкости под давлением.
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