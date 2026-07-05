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Температура поверхности океана в июне достигла рекордного уровня

Температура поверхности океана в июне достигла рекордно высокого уровня, превзойдя показатели, установленные в 2024 году. Ученые не исключают новых погодных рекордов в ближайшее время.

Температура поверхности океана / © ERA5, «Коперник», Eunews

По данным Европейской климатической службы «Коперник», 21 июня температура поверхности океана за пределами полярных регионов превзошла значения, зафиксированные в это же время в 2023 и 2024 годах. Исследователи опасаются, что новый максимум может повлиять на погоду, глобальный климат и морские экосистемы.

Когда в июне 2023 года зафиксировали новый рекорд, ученые назвали его «тревожным» и «ужасающим». Тот скачок температуры предшествовал развитию Эль-Ниньо, разрушительных наводнений и сильных штормов во многих регионах мира.

Внимание общества сейчас приковано к рекордным температурам на суше. Однако именно океаны позволяют наиболее точно оценить изменение климата Земли. Океаны поглощают более 90% избыточной энергии, возникающей преимущественно из-за сжигания ископаемого топлива.

По словам ученых, пока сложно сказать, станет ли этот нагрев поверхности океана временным или усилится в будущем. Однако директор Европейской климатической службы «Коперник» Карло Буонтемпо предупредил, что при таких температурах океана и надвигающемся Эль-Ниньо люди могут ожидать новых температурных рекордов в ближайшие месяцы.