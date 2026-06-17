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JetZero приступила к строительству первого завода для производства инновационных авиалайнеров Z4

Компания JetZero приступила к строительству своего первого авиационного завода в штате Северная Каролина (США), делая ставку на необычную конструкцию самолета, которая, по замыслу компании, способна изменить будущее гражданской авиации и одновременно создать тысячи новых рабочих мест.

Концепт пассажирского самолета Z4 / © JetZero

На этой неделе компания начала строительство производственного комплекса в городе Гринсборо, где планируется выпуск пассажирских самолетов Z4 с так называемой интегральной схемой «смешанного крыла и фюзеляжа».

Проект сопровождается инвестициями и государственными стимулами на сумму около 4,7 миллиарда долларов, что, по словам властей Северной Каролины, является крупнейшим пакетом поддержки, когда-либо предоставленным стартапу в истории штата.

Компания рассчитывает создать 14 500 рабочих мест в течение ближайших десяти лет, укрепляя амбиции региона стать одним из ведущих центров аэрокосмического производства в США.

В отличие от традиционных авиалайнеров с цилиндрическим фюзеляжем и отдельными крыльями, самолет Z4 использует схему, при которой корпус и крылья образуют единую аэродинамическую конструкцию.

Самолет рассчитан примерно на 250 пассажиров и способен преодолевать примерно 9260 километров. По утверждению JetZero, такая компоновка позволит снизить расход топлива до 50 процентов по сравнению с современными пассажирскими авиалайнерами аналогичного класса. Если эти показатели подтвердятся в реальной эксплуатации, авиакомпании смогут существенно сократить расходы на топливо и уменьшить выбросы углекислого газа без необходимости масштабной модернизации аэропортов.

Однако пока Z4 остается на стадии разработки. Компания продолжает работу над сертификацией самолета и подготовкой к будущему серийному производству. Ранее проект уже привлек внимание как гражданского авиационного сектора, так и военных структур, заинтересованных в более экономичных воздушных платформах.