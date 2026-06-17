Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
JetZero приступила к строительству первого завода для производства инновационных авиалайнеров Z4
Компания JetZero приступила к строительству своего первого авиационного завода в штате Северная Каролина (США), делая ставку на необычную конструкцию самолета, которая, по замыслу компании, способна изменить будущее гражданской авиации и одновременно создать тысячи новых рабочих мест.
На этой неделе компания начала строительство производственного комплекса в городе Гринсборо, где планируется выпуск пассажирских самолетов Z4 с так называемой интегральной схемой «смешанного крыла и фюзеляжа».
Проект сопровождается инвестициями и государственными стимулами на сумму около 4,7 миллиарда долларов, что, по словам властей Северной Каролины, является крупнейшим пакетом поддержки, когда-либо предоставленным стартапу в истории штата.
Компания рассчитывает создать 14 500 рабочих мест в течение ближайших десяти лет, укрепляя амбиции региона стать одним из ведущих центров аэрокосмического производства в США.
В отличие от традиционных авиалайнеров с цилиндрическим фюзеляжем и отдельными крыльями, самолет Z4 использует схему, при которой корпус и крылья образуют единую аэродинамическую конструкцию.
Самолет рассчитан примерно на 250 пассажиров и способен преодолевать примерно 9260 километров. По утверждению JetZero, такая компоновка позволит снизить расход топлива до 50 процентов по сравнению с современными пассажирскими авиалайнерами аналогичного класса. Если эти показатели подтвердятся в реальной эксплуатации, авиакомпании смогут существенно сократить расходы на топливо и уменьшить выбросы углекислого газа без необходимости масштабной модернизации аэропортов.
Однако пока Z4 остается на стадии разработки. Компания продолжает работу над сертификацией самолета и подготовкой к будущему серийному производству. Ранее проект уже привлек внимание как гражданского авиационного сектора, так и военных структур, заинтересованных в более экономичных воздушных платформах.
Исследователи НИУ ВШЭ выяснили, как российские интернет-пользователи проверяют сомнительную информацию и что заставляет их это делать. Оказалось, что более половины, заподозрив обман, пытаются отыскать первоисточник. А определяющими факторами в деле проверки становятся возраст, место жительства, социальное положение, навыки работы с информацией и использование ИИ.
Физики Инженерной школы ядерных технологий ТПУ разработали новый подход к созданию материалов водородной энергетики, основанный на управлении дефектной структурой и иерархической архитектурой материала. Подход позволяет перейти от традиционного подбора составов и добавок к проектированию материалов с заданными характеристиками хранения и транспорта водорода.
Международная группа ученых выяснила, что макаки способны мысленно моделировать свои решения и заранее готовиться к грядущим событиям. Ранее умение просчитывать альтернативные варианты развития ситуации и оценивать собственные шансы на успех эксперты считали одной из ключевых особенностей исключительно человеческого мышления.
Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.
Исследователи НИУ ВШЭ и МГУ доказали универсальный закон, описывающий время исчезновения популяций в случайной среде. Анализ эволюции ветвящихся процессов — сложных вероятностных систем — показал, что вне зависимости от изначального числа особей процесс вымирания подчиняется строгим математическим закономерностям.
Сам факт того, что после распада Западной Римской империи возникали новые государства, историкам известен давно. Нет сомнений в существовании королевств готов, франков, лангобардов и других постримских политических образований. Авторы нового исследования сосредоточились на более сложном вопросе. Они попытались выяснить, как именно происходило формирование таких обществ на уровне отдельных людей, семей и общин. Впервые благодаря сочетанию генетических и археологических данных исследователи смогли реконструировать развитие одного постримского политического общества, которое располагалось на территории Паннонии.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Февраля, 2017
«Мозг плюс мозг» и другие химеры
19 Декабря, 2015
Топ самых необычных беспилотников
7 Октября, 2013
10 советов как взбодрить свой ум
24 Октября, 2013
Карты Луны и Марса
16 Октября, 2014
Почему не все обезьяны стали людьми?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии