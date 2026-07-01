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Продажи электромобилей в Европе впервые обошли продажи автомобилей на бензине

В Европе продолжает расти спрос на электромобили. Автомобили с электродвигателем и гибриды обошли по продажам автомобили на бензине.

Tesla Model Y / © Alexander Migl, Wikipedia

Спрос на электромобили вырос не только в странах Европейского союза, но и в Великобритании, а также в странах Европейской ассоциации свободной торговли (Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии). В совокупности в этих странах в мае электромобили заняли 23,3% рынка, а автомобили на бензине — 21,7%.

В Евросоюзе автомобили на бензине пока немного опережают электромобили — 22% против 21,3% рынка. Доминируют при этом на европейском рынке гибриды. За первые пять месяцев 2026 года их доля составила 37,8%.

Электромобили наиболее популярны в Северной Европе и в Великобритании. Однако рост зафиксировали и в некоторых странах Евросоюза. В Италии продажи электромобилей выросли на 75,7%, во Франции — на 55,4%, в Германии — на 40,9%.

Спрос растет как на Tesla, так и на автомобили китайских брендов. Tesla Model Y вернулась на первое место среди электромобилей. При этом среди всех проданных автомобилей в регионе она заняла третье место.